Анестезии уже 200 лет, но никто толком не знает, как она работает: отключает все, кроме мозга

Почти два столетия тому ученые изобрели анестезию, однако с тех пор нам все еще не удалось понять, как это работает. Теперь новое исследование, возможно, помогло найти общую закономерность.

С момента первой публичной демонстрации операции под общим наркозом в 1846 году эти препараты позволяю врачам проводить жизненно важные вмешательства, которые в противном случае попросту были бы невозможны. И все же, спустя почти два столетия, мы все еще не до конца понимает, как именно они погружают нас в состояние беспамятства, не отключая при этом мозг полностью, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые сосредоточились на анализе шести видов животных и, похоже, им удалось приблизиться к пониманию механизмов, позволяющих препаратам для общей анестезии временно отключать сознание. Результаты опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Команда сравнила действие анестезии на различные организмы: от червей и рыб до человека. Похоже, что ни одно живое существо не обладает иммунитетом к действию общей анестезии — это касается даже растений и инфузорий-туфелек. Авторы считают, что это указывает на наличие в организмах живых существ некоего универсального компонента, на который воздействует данная группа препаратов.

Исследование было проведено командой ученых под руководством нейробиолога Андреа Луппи из Оксфордского университета. В ходе исследования ученые изучили нейронную активность шести совершенно разных видов животных в состоянии бодрствования и под общим наркозом. Для анализа использовались данные, полученные от людей, макак, игрунковых обезьян, мышей, рыбок данио-рерио и нематод. С учетом времени жизни их последнего общего предка, эти организмы представляют собой 700 миллионов лет эволюции.

Отметим, что препараты, используемые для введения в состояние общей анестезии, различались в зависимости от вида, однако в характере мозговой активности все же были выявлены устойчивые закономерности. Ученые отмечают, что у млекопитающих нейронная активность измерялась с помощью функциональной МРТ, а рыбки и круглые червы были модифицированы таким образом, что их нейроны буквально светились при притоке ионов кальция, что позволило ученым наблюдать за нейронной активностью этих животных более непосредственно.

В результате ученым удалось выявить эволюционно консервативный динамический профиль анестезии. Это указывает на то, что общим для разных видов и различных анестетиков является не только поведенческая реакция на наркоз, но и влияние анестезии на конкретные характеристики нейронной активности.

По словам Луппи, у всех исследованных видов под воздействием анестезии снижалась скоординированность активности между различными областями мозга. Это указывает на то, что сами по себе области продолжали функционировать, однако взаимодействие между ними не было так активно, как в состоянии бодрствования. Любопытно, что со временем нейронная активность также становилась более хаотичной: по мнению авторов, анестезия, по-видимому, "приводит к нарушению связи между прошлым и будущим состоянием нейронной активности".

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