На животе, спине или боку: какая поза на самом деле лучше всего подходит для сна

Интернет переполнен бесконечными и противоречивыми советами, когда речь идет о том, как мы спим и какая поза лучше всего подходит для этого.

Спите на спине, спите на животе, спите на боку — когда речь заходит о том, как мы спим, интернет оказывается переполнен бесконечными, а часто и противоречивыми, советами. Но какая поза действительно лучше всего подходит для сна? Исследователи дали ответ, пишет Popular Science.

Безусловно, существует всего три доступных варианта: сон на спине, сон на боку и сон на животе. Казалось бы, все не так уж сложно — просто выбери позу, в которой тебе удобнее всего. Однако, ученые отмечают, что все немного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Дело в том, что поза, в которой спит человек, может влиять на удивительно важные процессы, происходящие в организме за ночь: легкость дыхания, положение позвоночника и даже кровообращение. По словам ученых, поиск идеальной позы — не попытка объявить какой-то один вариант универсальным победителем, а скорее стремление понять, что именно необходимо нашему организму во время сна.

Специалист по расстройствам сна и представитель Американской академии медицины сна, доктор Джон Сайто отмечает, что сон на спине и использование правильной подушки на самом деле помогает поддерживать шею и позвоночник в нейтральном, физиологически правильном положении. В таком положении эксперт также советует подкладывать подушку под колени — это поможет поддерживать естественный изгиб позвоночника.

Впрочем, доктор Сайто признает, что есть люди, которым сон на спине попросту не подходит. Например, те, кто страдает от апноэ — когда лежишь на спине, язык может смещаться к задней стенке глотки сужая или перекрывая дыхательные пути. Поэтому в этом случае стоит выбирать для сна другую позу.

К слову, есть одна группа, для которой рекомендации по поводу сна на спине предельно ясны — это младенцы. Исследования показали, что малышей следует укладывать спать на спину, поскольку это снижает риск синдрома внезапной детской смерти.

Что касается сна на боку, доктор Сайто отмечает, что сон на правом боку может быть полезнее для кровообращения, а вот сон на левом боку, вероятно, дает неожиданное преимущество для мозга. Пока человек спит, в мозге работает система очистки от продуктов жизнедеятельности — так называемая глимфатическая система. Клетки мозга трудятся весь день, и в ходе этой активности образуются метаболические отходы — по сути, остаточные молекулы и побочные продукты нормальных химических процессов, происходящих внутри мозга.

По сути, во время сна жидкость циркулирует в тканях мозга, помогая вымывать часть этих побочных продуктов. Предыдущие исследования также показали, что сон на левом боку может способствовать этому процессу.

По словам невролога и специалиста по расстройствам сна из Университета Джонса Хопкинса Рэйчел Салас, выбор стороны для сна важен и по другим причинам. Например, если вы страдаете от изжоги или кислотного рефлюкса, сон на правом боку может усугубить проблему, тогда как сон на левом — облегчить состояние. Доктор Сайто, в свою очередь, отмечает, что взрослым сон на правом боку может быть полезен для кровообращения и снижения нагрузки на сердце. Это объясняется тем, что средостение — подвижная область между легкими — помогает удерживать сердце в нужном положении.

Но, что насчет сна на животе? Эксперты отмечают, что сон на животе помогает держать дыхательные пути открытыми — и это хорошо. Однако есть и другая сторона — такое положение создает дополнительную нагрузку на шею и позвоночник. В этом случае, по словам доктора Сайто, может помочь подушка, подложенная под бедра.

Таким образом, ученые отмечают, что у сна на боку определенно есть свои преимущества. Однако в конечном счете универсального решения, подходящего для всех, попросту не существует.

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