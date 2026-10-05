Підтвердилося те, що всі й так знали: між кішками та рівнем щастя виявлено зв'язок
Дослідники нарешті довели, що для того, щоб посилити відчуття щастя, людям варто задуматися над тим, щоб завести кішку.
Люди та коти тисячоліттями живуть пліч-о-пліч — за цей час наші улюбленці встигли заробити репутацію примхливих і відсторонених тварин. Однак власники котів знають, що їхня присутність у домі безпосередньо впливає на рівень щастя людини, пише Science Alert.
У новому дослідженні, результати якого опубліковано в журналі PLOS One, міжнародна група вчених проаналізувала загальнодоступні дані щодо 93 країн, щоб дослідити зв’язок між показниками щастя, щільністю популяції домашніх котів та рівнем зараженості Toxoplasma gondii — паразитом, носієм якого є кожна третя людина у світі, а основними господарями є котячі.
У своїй роботі вчені прагнули з’ясувати, чи впливає наявність кішки на рівень щастя та чи позначається це на ризику зараження паразитом. Зазначимо, що для більшості людей цей паразит, як правило, нешкідливий і не викликає симптомів, однак він може становити небезпеку для вразливих груп населення. Крім того, деякі попередні дослідження пов’язували його з тривожністю, депресією та шизофренією.
Вчені також врахували фактор добробуту, оскільки він часто є одним із перших, на які люди звертають увагу, говорячи про щасливе та комфортне життя. За словами авторів дослідження, вони виявили, що в країнах із великою кількістю котів рівень щастя, як правило, був вищим, при цьому в країнах із вищим рівнем поширеності Toxoplasma gondii показники щастя були нижчими.
Дослідники визнають, що, на перший погляд, результати дослідження можуть здатися суперечливими й потребують детального аналізу. Дослідники припускають, що певні країни могли мати непропорційно сильний вплив на загальну картину. Наприклад, у Китаї було зафіксовано відносно високий рівень щастя, незважаючи на те, що щільність популяції котів там нижча, ніж у більшості інших країн.
Результати дослідження вказують на те, що біологічні та екологічні чинники, які зазвичай не враховуються в подібних роботах, можуть відігравати певну роль у досягненні такого бажаного почуття щастя. Це суперечить уявленню про те, що велика кількість котів неминуче підвищує ризик зараження паразитами.
Водночас рівень щастя в суспільстві може мати досить відчутний вплив на здоров’я населення, тому такі дослідження є надзвичайно важливими. Попередні дослідження вже показали, що люди, які відчувають стрес, тривогу та незадоволення життям, є менш продуктивними, більш вразливими та частіше потребують лікування й сторонньої допомоги.
Тепер вчені стверджують, що присутність кішки в домі насправді може підвищувати рівень щастя, задоволеність життям та покращувати самопочуття людей. Це доповнює низку нещодавніх відкриттів, що стосуються домашніх тварин — деякі з них, наприклад, показали, що улюбленці здатні уповільнити зниження когнітивних здібностей.
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