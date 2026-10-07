Неожиданный продукт поможет в заживлении ран: найдется на каждой кухне

Недавнее исследование показало, что соединение в стручках ванили может быть применено в медицине для лечения ран.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале International Journal of Pharmaceutics, ученые пришли к выводу, что популярный ингредиент для выпечки может быть эффективен в заживлении ран. Результаты указывают на то, что ванилин, получаемый из стручков ванили, обладает противовоспалительными, антибактериальными и антиоксидантными свойствами — проще говоря, его можно использовать в медицине для лечения ран, пишет Popular Science.

В новом исследовании австралийские ученые сосредоточились на изучении концепции использования пищевых компонентов для решения функциональных задач. Такой подход служит основой для изучения возможностей применения различных продуктов питания не только для насыщения организма питательными веществами.

Команда из Университета Финдерса сосредоточилась на ванилине — это вещество можно извлекать из натуральных стручков ванили, а также получать синтетическим путем из риса или масла гвоздики. Как правило, ванилин используется в качестве добавки, придающий особенный вкус выпечке, но он также является функциональной молекулой, способной связывать различные элементы. Исследователи сопоставили химические свойства ванилина с потенциальными областями его применения в биомедицине.

По словам соавтора исследования, биомедицинского инженера Красимира Василева, ванилин — один из самых распространенных в мировой пищевой промышленности ароматизаторов, который ценится за свои органолептические свойства, химическую стабильность и подтвержденную многолетним опытом безопасность. Однако теперь ученые утверждают, что эти свойства могут быть полезны и в других сферах, например, в медицине.

Поскольку синтетический ванилин доступен в больших количествах и недорог в производстве, ученые считают, что составы на его основе в будущем могут быть эффективно применены для лечения язв, а также адресной доставки препаратов.

Ключевую роль здесь играет амфифильная структура ванилина. В его молекуле присутствуют как водолюбивые, так и водоотталкивающие участки, благодаря чему он может взаимодействовать как с водой, так и с маслами или другими несмешивающимися растворителями. Авторы полагают, что такая молекулярная структура позволяет ванилину взаимодействовать с клеточными мембранами, нестабильными кислородсодержащими молекулами и прочными полимерами.

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