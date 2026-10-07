Производители вынуждены изменить цвет вина: классическое розе не по вкусу зумерам

Новое исследование показывает, что виноделам становится все сложнее продавать классическое розе поколению Z — цвет вина кажется недостаточно насыщенным.

Если говорить о выборе вина, важными факторами, как правило, считаются страны-производители, виноградники, года урожая и изысканные этикетки. Однако новое исследование показывает, что самый быстрый способ завоевать любовь потребителей вина из поколения Z — изменить цвет классического розе на более насыщенный, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые опросили 448 любителей вина в возрасте от 21 до 44 лет, продемонстрировав им пять образцов розе с разной интенсивностью цвета. Реципиентов спрашивали о том, сколько они готовы заплатить за бокал или бутылку, а также какова вероятность того, что они совершат покупку.

Анализ, опубликованный в журнале Food Quality and Preference, показал, что более темные оттенки неизменно ассоциировались с более высокой ценой и более твердым намерением купить вино. Еще более любопытным оказалось то, что на более молодых участников — поколение Z (люди, рожденные в период между 1997 — 2012) — представление о фруктовом вкусе, возникающее при взгляде на темное розе, влияло гораздо сильнее, чем на более взрослых реципиентов, например, миллениалов.

По словам ведущего автора исследования, Рено Лунардо из французской бизнес-школы Kedge, результаты указывают на то, что для молодых поколений цвет, вероятно, служит более мощным индикатором вкусовых качеств.

Хотя бледно-розовые вина выигрывали за счет восприятия их как более легких и освежающих, в целом потребители были готовы платить больше и с большей вероятностью покупали вина более темных оттенков. Ученые полагают, что цвет влияет на то, как зумеры определяют фруктовый вкус того или иного розе.

К слову, предыдущие исследования уже показали, что ассоциации с фруктами, вероятно, могут создавать впечатление, что продукты и напитки более полезны для здоровья. Исследователи предполагают, что более выраженный фруктовый вкус, ассоциирующийся с темным розе, может служить своего рода сигналом о пользе продукта, который находит особый отклик у молодых потребителей.

Таким образом, виноделам, вероятно, придется изменить цвет классического розе, чтобы успешно продавать его зумерам.

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