Земля забарвилася в червоний колір: екстремальне явище Ель-Ніньйо змушує планету кипіти

Моделі досліджень показують, що наша планета майже повністю забарвилася в червоний колір — супер-Ель-Ніньйо продовжує посилюватися і може тривати до весни 2027 року.

Протягом останніх кількох місяців вчені з тривогою спостерігають за тим, що відбувається в Тихому океані — тут розвивається надзвичайно сильне явище "супер-Ель-Ніньйо", яке й досі продовжує набирати силу. Нові прогнози вказують на те, що ситуація досягає безпрецедентного рівня: моделі показують, що майже вся земна куля забарвлена в червоний колір — більша частина територій страждає від аномально теплої погоди, оскільки Тихий океан вивільняє величезні запаси накопиченого тепла, пише Daily Mail.

В останньому звіті Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) прогнозується подальше посилення Ель-Ніньйо — ймовірно, це явище досягне свого піку в грудні 2026 року. Вважається також, що це потужне кліматичне явище, ймовірно, вплине на температурний режим і рівень опадів у більшості регіонів уже в найближчі місяці.

Метеорологи також оприлюднили оновлені карти, на яких великі райони земної кулі позначені червоним кольором, що вказує на високу ймовірність температур, вищих за середні значення. За даними ВМО, існує майже стовідсоткова ймовірність того, що Ель-Ніньйо збережеться щонайменше до лютого наступного року.

За словами американського метеоролога Райана Мауе, нові карти показують, що Земля вже майже повністю забарвлена в червоний колір. Водночас Ель-Ніньйо, ймовірно, продовжуватиме діяти на повну потужність і взимку, що лише посилить нагрівання планети.

Дослідники ВМО вважають, що нинішнє Ель-Ніньйо, ймовірно, увійде до числа найсильніших, зафіксованих щонайменше з 1950 року. Зазначимо, що Ель-Ніньйо не створює нового тепла, а лише вивільняє тепло, що накопичилося під поверхнею океану. Водночас океан, з якого це явище черпає енергію, зараз тепліший, ніж будь-коли за всю історію спостережень. Простіше кажучи, сьогодні в океані накопичено більше тепла, яке може бути використане для посилення Ель-Ніньйо.

За словами кліматолога Зіка Хаусфатера, цьогорічне явище Ель-Ніньйо продовжує досягати небачених раніше меж. Спостереження показують, що аномалії в Тихому океані сьогодні на 3,4 °C перевищують норму — це вище за показники будь-якого раніше зафіксованого випадку Ель-Ніньйо.

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