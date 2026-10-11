Ледяной авианосец и стройка в Антарктиде: новый суперлед почти такой же прочный, как бетон

Ученые создали новый материал, который можно применить при строительстве различных сооружений. Этот суперлед в 10 раз прочнее обычного льда и очень близок по прочности к бетону.

Во время Второй мировой войны в Великобритании рассматривали идею создания авианосца из льда, содержащего древесину. По сути это должен был стать искусственный плавучий айсберг, с которого могли взлетать самолеты. Этот материал получил название Pykrete. Однако от этого проекта отказались. Теперь же ученые развили эту идею и создали материал под названием BioPykrete. Результаты исследования опубликованы в журнале Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, пишет ScienceAlert.

Ученые добавили в обычный лед кристаллы растительного происхождения и специально подобранный белок и в результате создали новый прочный материал. Они заявляют, что этот суперлед в 10 раз прочнее обычного льда и почти не уступает по прочности бетону. BioPykrete способен поглощать в 70 раз больше энергии чем обычный лед до того, как начнет разрушаться.

Ученые надеются, что новый материал сможет найти применение в строительстве. В частности, в холодных регионах, таких как Арктика и Антарктида, где применение традиционных методов строительства затруднено.

Ученые надеются, что новый материал сможет найти применение в строительстве. В частности, в холодных регионах, таких как Арктика и Антарктида Фото: ScienceAlert

Ученые смешали кристаллы льда и нанокристаллы целлюлозы при создании нового прочного материала. Целлюлоза — основной структурный материал растений. В форме нанокристаллов она она может выступать в роли элемента, который делает другие материал, включая лед, более прочным, и препятствует его легкому разрушению. А специальный белок CBM3a-AFPIII действует как клей, обеспечивая сцепление нанокристаллов целлюлозы со льдом.

Поскольку для производства нового строительного материала не нужны бетон или сталь, а основными компонентами служат лед и растительная целлюлоза, этот материал может стать экологически чистой альтернативой нынешним стройматериалам. К тому же BioPykrete еще и поддается биологическому разложению. По сути это экологически чистый биоматериал.

Но ученые говорят, что до того, как BioPykrete можно будет использовать в качестве строительного материала, нужно провести еще много исследований и экспериментов.

Другие новости науки