Крижаний авіаносець і будівництво в Антарктиді: новий суперлід майже такий самий міцний, як бетон

Вчені створили новий матеріал, який можна використовувати під час будівництва різних споруд. Цей суперлід у 10 разів міцніший за звичайний лід і за міцністю дуже наближається до бетону.

Під час Другої світової війни у Великій Британії розглядали ідею створення авіаносця з льоду, що містив деревину. По суті, це мав бути штучний плавучий айсберг, з якого могли б злітати літаки. Цей матеріал отримав назву Pykrete. Однак від цього проєкту відмовилися. Тепер же вчені розвинули цю ідею і створили матеріал під назвою BioPykrete. Результати дослідження опубліковано в журналі Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, пише ScienceAlert.

Вчені додали до звичайного льоду кристали рослинного походження та спеціально підібраний білок і, як результат, створили новий міцний матеріал. Вони стверджують, що цей суперлід у 10 разів міцніший за звичайний лід і майже не поступається за міцністю бетону. BioPykrete здатний поглинати в 70 разів більше енергії, ніж звичайний лід, перш ніж почне руйнуватися.

Вчені сподіваються, що новий матеріал знайде застосування у будівництві. Зокрема, у холодних регіонах, таких як Арктика та Антарктида, де застосування традиційних методів будівництва ускладнене.

Вчені сподіваються, що новий матеріал знайде застосування у будівництві. Зокрема, у холодних регіонах, таких як Арктика та Антарктида Фото: ScienceAlert

Вчені змішали кристали льоду та нанокристали целюлози під час створення нового міцного матеріалу. Целюлоза — основний структурний матеріал рослин. У формі нанокристалів вона може виступати як елемент, що робить інші матеріали, зокрема лід, міцнішими та запобігає їхньому легкому руйнуванню. А спеціальний білок CBM3a-AFPIII діє як клей, забезпечуючи зчеплення нанокристалів целюлози з льодом.

Оскільки для виробництва нового будівельного матеріалу не потрібні бетон чи сталь, а основними компонентами є лід і рослинна целюлоза, цей матеріал може стати екологічно чистою альтернативою сучасним будівельним матеріалам. До того ж BioPykrete ще й піддається біологічному розкладанню. По суті, це екологічно чистий біоматеріал.

Однак вчені зазначають, що перш ніж BioPykrete можна буде використовувати як будівельний матеріал, потрібно провести ще чимало досліджень та експериментів.

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