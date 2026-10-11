Вчені назвали 17 загроз для людства: дві з них можуть призвести до вимирання

Міжнародна група вчених закликає уряди країн терміново звернути увагу на загрози, які можуть знищити населення Землі до кінця XXI століття.

Вчені проаналізували дані про стан здоров’я людей у всьому світі та виявили 17 катастрофічних загроз для людства від сьогодні до 2100 року. Дві з цих загроз можуть призвести до вимирання людства. Дослідники запропонували шляхи вирішення цих проблем, щоб уникнути апокаліпсису. Результати дослідження опубліковано в журналі The Lancet, пише IFLScience.

Вивчивши сотні потенційних небезпек, вчені виділили 17 загроз, які несуть катастрофічний ризик для людства на найближчі 75 років аж до 2100 року. Вчені зазначають, що всі ці загрози взаємопов’язані, тому вирішувати пов’язані з ними проблеми необхідно комплексно, а не окремо.

Вчені зобразили загрози у вигляді піраміди: на її вершині розташовані дві загрози, здатні призвести до вимирання людства, а за ними йдуть решта 15 серйозних небезпек.

17 загроз для людства до кінця XXI століття:

Зловмисне використання штучного інтелекту

Ядерна війна

Забруднення повітря

Скорочення допомоги у розвитку охорони здоров'я

Природні пандемії

Резистентність до протимікробних препаратів

Високе споживання алкоголю

Ожиріння

Дитяче недоїдання

Високий кров'яний тиск

Поганий стан психічного здоров’я

Зміна клімату

Нерівність доходів

Куріння

Звичайні конфлікти

Низький рівень освіти

Нездорове старіння

Вчені стверджують, що суспільство перестало достатньо побоюватися загрози, яка виходить від ядерної зброї. Однак у найближчі роки ризик її застосування може зрости. Водночас штучний інтелект уже сприймається як проблема, хоча експерти розходяться в думках щодо того, чи становить ШІ реальну екзистенційну загрозу для людства. І все ж автори дослідження вважають, що потрібен контроль над ШІ, щоб ця технологія не призвела до апокаліпсису, якщо її використовуватимуть не в мирних цілях.

Згідно з дослідженням, жодна з цих загроз не існує ізольовано від інших. Наприклад, зміна клімату нерозривно пов’язана із забрудненням повітря та розширенням ареалів проживання комах, які переносять смертельні хвороби. Подальша вирубка лісів може створити умови для частішого передавання інфекцій від тварин до людей і спровокувати нову пандемію. Там, де виникають інфекційні захворювання, неминуче зростає й загроза резистентності до протимікробних препаратів.

Вчені пропонують світовим лідерам об’єднати зусилля та розпочати підготовку до можливих криз. Також пропонується покращити фінансування наукових досліджень, які можуть допомогти у боротьбі з цими загрозами.

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