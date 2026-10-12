Створено живу "химеру", яка колонізує Марс для людей: хто полетить на планету

Дослідники вважають, що за допомогою нового мікроорганізму можна створити родючий ґрунт, а також побудувати міста на Червоній планеті.

Новий генетично модифікований мікроорганізм може колись допомогти людству колонізувати Марс, вважають вчені. Дослідження опубліковано на сервері препринтів bioRxiv, пише Space.

Досі на Марс відправляли лише безпілотні місії, але космічні агентства, зокрема NASA, планують не тільки відправити астронавтів на Червону планету, а й створити там колонію.

Доставляти з Землі ресурси, необхідні для життя людей на Марсі, дуже дорого, тому вчені шукають способи використовувати марсіанські ресурси для отримання повітря, їжі, води, будівельних матеріалів та багато чого іншого. Вважається, що необхідно змінити Марс, щоб він став більш придатним для життя людей та інших земних організмів.

Дослідники розробили мікроорганізм, який, на їхню думку, може допомогти змінити Червону планету та колонізувати її. За словами вчених, цей мікроорганізм має допомогти створити родючий ґрунт для вирощування рослин, отримати кисень для дихання, їжу, а також сприятиме будівництву споруд.

Нагадуємо, що ґрунт на Марсі, хоча й містить необхідні речовини для виживання земних форм життя, є токсичним, адже там містяться, наприклад, перхлорати та солі. Тому виростити там рослини практично неможливо.

Вчені створили генетично модифікований мікроорганізм під назвою sPL.001, здатний існувати в умовах Марса. Він може розмножуватися в токсичному середовищі, роблячи його більш сприятливим для росту рослин.

Цей організм також здатний виробляти біопластик — матеріал, який використовують для виготовлення найрізноманітніших виробів на Землі. Такий пластик допоможе побудувати житлові модулі на Марсі.

За словами вчених, на Марсі у великій кількості присутні всі ресурси, необхідні для життя. Життя може розвиватися, використовуючи виключно поживні речовини з необробленого марсіанського ґрунту.

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