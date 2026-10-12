Похожая на Землю планета находится в соседней системе с двумя солнцами, считают ученые (фото)

Астрономы пришли к выводу, что потенциально пригодные для жизни планеты могут существовать в двойных звездных системах. Одна из таких планет может находиться рядом с нами.

Первой звездной системой для которой было предсказано наличие планет стала 70 Змееносца еще в 1855 году. Почти 200 лет астрономы ищут планеты в этой системе. Теперь же ученые пришли к выводу, что потенциально пригодные для жизни планеты могут существовать в двойных звездных системах. Вполне возможно, что похожая на Землю планета находится на близком расстоянии по космическим меркам: в системе 70 Змееносца. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal, пишет ScienceAlert.

Солнечная система необычна тем, что большинство звезд существуют парами, а наше Солнце находится в одиночестве. Предполагается, что система с двумя звездами может быть слишком нестабильной для существования планет земного типа в зоне обитаемости одной из звезд. Зона обитаемости – это область комиссар, где условия позволяют планете быть пригодной для жизни. Новое исследование показывает, что это не так.

Астроном изучили известную двойную звездную систему 70 Змееносца, которая находится на расстоянии 16 световых лет от нас, а это близко по космическим меркам. Система состоит из двух звезд класса оранжевый карлик. Такие звезды меньше и холоднее Солнца. Большая по размеру звезда 70 Змееносца А имеет примерно 88% массы Солнца, а меньшая по размеру 70 Змееносца B – 73%. При этом хотя обе звезды и моложе Солнца примерно на 1,6 миллиарда лет (им около 3 млрд лет), они могут прожить 70 миллиардов лет. Это в 7 раз больше продолжительности жизни нашего Солнца.

В центре фотографии видна система 70 Змееносца Фото: ScienceAlert

Астрономы для своего моделирования использовали новые и архивные данные, чтобы выяснить может ли в системе 70 Змееносца находиться потенциально обитаемая каменистая планета размером с Землю. Исследование показало, что такая планета действительно может иметь стабильную орбиту, но она должна вращаться вокруг звезды большего размера.

Также астрономы опровергли прошлые предположения о том, что в данной системе могут находится газовые гиганты размером с Юпитер. Данные наблюдений, включенные в моделирование, показали, что на расстоянии до 5 астрономических единиц от главной звезды или дальше планет класса газовый гигант не может быть. Напоминаем, что именно на расстоянии 5 астрономических единиц (примерно 780 млн км) от Солнца находится планета Юпитер в нашей Солнечной системе.

Астрономы говорят, что современные телескопы пока не позволяют обнаружить планету или планеты земного типа в системе 70 Змееносца. Но это сможет сделать космическая обсерватория NASA Habitable Worlds Observatory, которая сейчас находится в разработке.

Другие новости науки