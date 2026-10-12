Инопланетяне на Марсе: вещество из табачного дыма могло привести к появлению жизни

Ученые выяснили, где именно нужно искать потенциальную внеземную жизнь на Красной планете.

В прошлом на Марсе было много жидкой воды на поверхности. Новое исследование предполагает, что в части этой воды мог содержаться формальдегид. Он был способен запускать химические реакции, которые могли привести к образованию органических молекул, необходимых для возникновения жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале The Planetary Science Journal, пишет EarthSky.

Ученые обнаружили много доказательств того, что на поверхности Марса в прошлом находились реки, озера, и возможно даже океан из жидкой воды. Также предполагается, что на Красной планете могла существовать жизнь. Ученые считают, что важную роль в зарождении жизни мог сыграть формальдегид (CH₂O) – бесцветный газ с резким запахом, который является одним из веществ табачного дыма и выхлопных газов автомобилей.

Как показало исследование, в древней атмосфере Марса вырабатывался формальдегид. По словам ученых, при смешивании формальдегида с водой возникают химические реакции, которые приводят к образованию сахаров, аминокислот и других сложных органических молекул. Именно эти молекулы необходимы для зарождения жизни.

Моделирование показало, что примерно 3,8 — 3,6 миллиарда лет назад ультрафиолетовое излучение расщепляло молекулы в воды в атмосфере Марса. Отделившийся водород способствовал появлению формальдегида, когда вступал в реакцию с углеродом и кислородом.

Затем вместе с дождями этот формальдегид попадал на поверхность Красной планеты. Ученые считают, что в районах с большим количеством воды содержалось больше формальдегида.

Выяснилось, что больше всего дождей выпадало, и, соответственно, больше всего формальдегида накапливалось в горных районах Красной планеты.

Ученые считают, что на Марсе существовали участки поверхности, наиболее благоприятные для зарождения жизни. Именно там нужно искать следы ее присутствия.

Стоит отметить, что ученые не утверждают, что сейчас на Марсе есть внеземная жизнь, но она могла быть там в прошлом. Если выводы исследования верны, то будущие миссии на Марс смогут обнаружить признаки существования внеземной жизни в районах, которые определили ученые.

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