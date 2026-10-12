Не совсем планета: впервые обнаружена земная погода на странном мире вне Солнечной системы

Исследование показывает, что огромный мир, который не является планетой, больше напоминает Землю, чем кто-либо мог предположить.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб изучили мир размером с Юпитер, который находится на расстоянии 7,5 световых лет от нас. Учитывая его облака и сложный химический состав атмосферы этот мир больше напоминает Землю, чем кто-либо ожидал. Впервые ученые обнаружили, что плотность водяных облаков на мире за пределами Солнечной системы меняется со временем, подобно тому, как меняется погода на Земле. Этот открытие показывает, что фундаментальные законы физики и химии, вероятно, действуют и на газовых гигантах, таких как Юпитер, и на мирах, которые не являются ни планетами, ни звездами. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

Астрономы получили новые данные об астрономическом объекте WISE 0855. Это самый холодный среди известных коричневых карликов. Коричневые карлики слишком массивны, чтобы считаться планетами, но недостаточно массивны, чтобы запустить термоядерный синтез, необходимый для жизни звезд.

Температура WISE 0855 составляет минус 7 градусов Цельсия, масса этого коричневого карлика в 2 раза больше массы Юпитера, но по размерам он практически такой же, как и самая большая планета Солнечной системы. Исследователи говорят, что этот объект выглядит и ведет себя как планета, хотя это не планета. Ученые впервые смогли обнаружить, что в атмосфере мира за пределами Солнечной системы водяные облака меняют свою плотность: она то увеличивается, то уменьшается.

Коричневые карлики слишком массивны, чтобы считаться планетами, но недостаточно массивны, чтобы запустить термоядерный синтез, необходимый для жизни звезд Фото: Caltech/R. Hurt (IPAC)

При температуре минус 7 градусов Цельсия на этом коричневом карлике могут существовать облака из водяного пара. Это делает WISE 0855 уникальной природной лабораторией для изучения взаимодействия облаков и атмосферной химии за пределами Солнечной системы.

Исследование показало, что на атмосферу WISE 0855 влияют как минимум два одновременных процесса: изменение плотности водяных облаков в верхних слоях атмосферы по мере вращения объекта и вынос химических веществ из глубоких слоев вверх за счет конвекции. При этом происходит постоянное перемешивание химических веществ. На Юпитере происходят подобные процессы.

По словам ученых, они наблюдали практически в режиме реального времени, как облака из водяного пара становятся то более плотными, то более разреженными, а газовые массы поднимаются из глубины, а затем опускаются обратно.

По словам ученых, истинная ценность этого открытия заключается в том, что оно говорит об атмосферах планет в целом. Фундаментальные физические процессы, такие как конвекция, образование облаков и химические реакции, которые определяют состояние Юпитера, управляют и этим очень холодным коричневым карликом.

Хотя коричневые карлики и не являются полноценными планетами, они демонстрируют поведение, характерное для планет. Существуют фундаментальные законы физики и химии, применимые ко всем этим мирам, отметили ученые.

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