Міст Ейнштейна: у космосі є несподівані проходи до інших реальностей, і туди можна потрапити

Фізики вважають, що наш Всесвіт виник усередині чорної діри, а всередині неї тепер знаходяться маленькі Всесвіти.

А що, якби наш Всесвіт виник усередині чорної діри, розташованої в зовсім іншому Всесвіті? Фізики не виключають такої можливості. Якби Всесвіт виник випадково, то в ньому половина галактик мала б обертатися в один бік, а інша половина — у протилежний. Але насправді дві третини спостережуваних галактик обертаються проти годинникової стрілки, а одна третина — за годинниковою стрілкою. Деякі фізики вважають, що це підтверджує теорію космології чорних дір, згідно з якою наш Всесвіт виник усередині чорної діри з іншого Всесвіту. Але всередині неї є проходи в інші реальності, тобто маленькі Всесвіти, куди можна потрапити за певних обставин, пише Popular Mechanics.

Астрофізики виявили асиметрію в обертанні галактик у 2011 році. Це вказувало на можливий асиметричний розподіл галактик у Всесвіті. Минулого року вчені підтвердили наявність цієї асиметрії. Але причини виникнення такої асиметрії, як і раніше, залишаються загадкою.

Одне з можливих пояснень полягає в тому, що наш Всесвіт є внутрішньою областю чорної діри, розташованої в іншому Всесвіті.

Наразі вважається, що Всесвіт виник із неймовірно гарячої та нескінченно щільної точки сингулярності в результаті Великого вибуху. Але американський фізик Нікодем Поплавський вважає, що наявність нескінченної щільності може вказувати на те, що теорія походження космосу не є цілком повною.

А що, якщо наш Всесвіт виник усередині чорної діри, розташованої в зовсім іншому Всесвіті? Фізики не виключають такої можливості Фото: Wikipedia

Поплавський вказує на теорію гравітації Ейнштейна — Картана, яка здатна вирішити цю проблему. Це розширення загальної теорії відносності, яке може знайти застосування в космології чорних дір. У цій теорії ключову роль відіграє не кривизна простору-часу, що створює гравітацію, згідно з Ейнштейном, а кручення, тобто своєрідне закручування геометрії простору-часу.

Гіпотеза Поплавського полягає в тому, що наявність кручення в теорії гравітації Ейнштейна-Картана вказує на здатність кожної чорної діри створювати всередині себе мініатюрний Всесвіт. Це означає, що будь-яка велика чорна діра в нашому Всесвіті перетворюється на червоточину або міст Ейнштейна-Розена, який з’єднує наш Всесвіт з іншими реальностями. Але всередині цих чорних дір існують Всесвіти, які тільки-но розпочали свою еволюцію.

Фізик вважає, що за певних умов ми могли б потрапити в інші Всесвіти. Гіпотеза передбачає, що подорож до надмасивної чорної діри є більш реальною, ніж ми думаємо. Хоча інша реальність має свій простір-час, не пов’язаний із нашим.

І все ж поки що ця гіпотеза нагадує наукову фантастику, адже немає жодних спостережуваних підтверджень того, що великі чорні діри ведуть до паралельних світів. Також немає очевидних доказів того, що ми живемо всередині чорної діри.

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