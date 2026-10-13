Perseverance встановив рекорд на Марсі: знайшов камені, яких не можна побачити на Землі (фото)

Марсохід NASA Perseverance встановив рекорд за дальністю пересування на Марсі та перевищив початкову відстань, яку він міг подолати.

Марсохід Perseverance подолав більшу відстань, ніж будь-який інший апарат у Сонячній системі, за винятком, звісно, тих, що знаходяться на Землі. У неділю, 11 жовтня, він подолав відстань у 42,22 км. Саме стільки марсохід проїхав по дну кратера "Езеро" та його околицях з моменту посадки на Марсі в лютому 2021 року, повідомляє NASA.

Марсохід Perseverance здійснив посадку в кратері Езеро діаметром приблизно 48 км на Марсі 18 лютого 2021 року. У цьому кратері мільярди років тому було озеро з рідкою водою, у яке впадала річка. Однією з цілей марсохода є пошук ознак потенційного позаземного життя на Марсі. Також колісний робот розміром з невеликий автомобіль збирає цінні дані про Червону планету, які допомагають зрозуміти її історію та еволюцію.

Спочатку марсохід Perseverance був розрахований на те, щоб проїхати максимум 20 кілометрів по поверхні Марса, але він уже подолав понад 45 км Фото: NASA

Спочатку марсохід Perseverance був розрахований на те, щоб проїхати максимум 20 кілометрів по поверхні Марса, але він уже подолав понад 45 км. Вчені з NASA працюють над тим, щоб апарат зміг проїхати щонайменше 100 км.

На початку місії Perseverance рухався по дну кратера Езеро, утвореного внаслідок удару великого астероїда Фото: NASA

Perseverance приземлився на Марсі не сам, а разом із першим вертольотом, здатним літати на іншій планеті, — Ingenuity. Цей літальний апарат здійснив перші в історії польоти на Марсі. Всього їх було 72, але в січні 2024 року у вертольота зламався несучий гвинт, і його місія була завершена.

Такий вигляд зафіксував Perseverance 5 жовтня о 10-й ранку за марсіанським часом Фото: NASA

На початку місії Perseverance рухався по дну кратера Езеро, утвореного ударом великого астероїда. Після цього у 2022 році він попрямував до околиці кратера, де розташовані залишки дельти висохлої річки. По дорозі марсохід збирав зразки місцевих гірських порід. Їхнє дослідження може показати, що на Марсі колись було життя. Щоправда, NASA поки що скасувало місію з доставки цих зразків на Землю, і їхнє майбутнє залишається туманним. Але марсохід постійно передає дані на Землю, багато з яких вказують на те, що потенційне позаземне життя все ж могло існувати на Червоній планеті мільярди років тому.

Наразі Perseverance покинув межі кратера Езеро і в його околицях досліджує гірські породи віком близько 4 мільярдів років, яких не можна знайти на поверхні Землі. Справа в тому, що рух літосферних плит давно перемістив ці породи глибоко в надра нашої планети.

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