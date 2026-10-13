Гігантське обличчя з посмішкою у космосі: телескоп Хаббл побачив дивний ефект Ейнштейна (фото)

На фотографії можна побачити величезне скупчення галактик, яке, здається, посміхається нам із глибин космосу.

Згідно з описом астрономів NASA, на фотографії, зробленій космічним телескопом "Хаббл", можна побачити один із найкращих прикладів явища, передбаченого Альбертом Ейнштейном, пише Фокус.

На знімку з глибокого космосу можна побачити структуру, яка нагадує усміхнене обличчя. Це скупчення галактик SDSS J1038+4849, розташоване далеко в космосі, яке утворює фігуру, що нагадує усміхнене обличчя.

Дві яскраві точки, що утворюють "очі", — це дуже яскраві галактики, а "ніс" — ще одна яскрава галактика Фото: NASA

Дві яскраві точки, що утворюють "очі", — це дуже яскраві галактики, а "ніс" — ще одна яскрава галактика. Лінії, що нагадують посмішку, насправді є дугами світла від фонових галактик, які виникли в результаті гравітаційного лінзування.

Гравітаційне лінзування — це ефект, що виникає, коли масивний об’єкт, наприклад, скупчення галактик, викривляє простір і час, змушуючи світло від далеких галактик відхилятися, спотворюватися та посилюватися. По суті, величезна маса скупчення викривляє простір-час навколо себе і діє як гігантська лінза, що дозволяє побачити дуже віддалені галактики, які інакше були б невидимі.

Цей ефект понад 100 років тому передбачив Альберт Ейнштейн. Саме він об’єднав простір і час у поняття "простір-час" і визначив, що гравітація виникає внаслідок викривлення простору-часу.

У цьому випадку внаслідок гравітаційного лінзування утворюється кільце Ейнштейна. Воно виникає завдяки симетричному розташуванню джерела світла, гравітаційної лінзи та спостерігача.

У 2022 році подібну космічну посмішку, але на Сонці, зафіксував зонд NASA Solar Dynamics Observatory. Справа в тому, що на Сонці дивним чином розташувалися три величезні сонячні плями, і всі вони були спрямовані в бік Землі. Саме там відбулися потужні сонячні спалахи.

У 2022 році подібну космічну посмішку, але на Сонці, зафіксував зонд NASA Solar Dynamics Observatory Фото: NASA

У 2025 році зонд Solar Dynamics Observatory зафіксував зловісну посмішку на Сонці. В результаті дивного збігу обставин корональні діри на Сонці, а також сонячні плями об’єдналися, утворивши щось схоже на не дуже задоволене обличчя.

У 2025 році зонд Solar Dynamics Observatory зафіксував зловісну посмішку на Сонці Фото: NASA

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