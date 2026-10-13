Гигантское лицо с улыбкой в космосе: телескоп Хаббл увидел странный эффект Эйнштейна (фото)

На фотографии можно увидеть огромное скопление галактик, которое кажется, улыбается нам из глубин космоса.

Согласно описанию астрономов NASA, на фотографии, сделанной космическим телескопом Хаббл можно увидеть один из самых лучших примеров явления, предсказанного Альбертом Эйнштейном, пишет Фокус.

На изображении из глубокого космоса можно увидеть структуру, которая напоминает улыбающееся лицо. Это скопление галактик SDSS J1038+4849, расположенное далеко в космосе, которое образует фигуру, напоминающую лицо с улыбкой.

Две яркие точки, образующие "глаза" представляют собой очень яркие галактики, а "нос" – еще одна яркая галактика Фото: NASA

Две яркие точки, образующие "глаза" представляют собой очень яркие галактики, а "нос" – еще одна яркая галактика. Линии, напоминающие улыбку, на самом деле представляют собой дуги света от фоновых галактик, возникшие в результате гравитационного линзирования.

Гравитационное линзирование — это эффект, возникающий, когда массивный объект, например, скопление галактик, искривляет пространство и время, заставляя свет от далеких галактик изгибаться, искажаться и усиливаться. По сути огромная масса скопления искривляет пространство-время вокруг себя и работает как гигантская линза, позволяющая увидеть очень далекие галактики, которые иначе были бы не видны.

Этот эффект более 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн. Именно он объедини пространство и время в понятие пространство-время и определил, что гравитация возникает из искривления пространства-времени.

В данном случае гравитационное линзирование образуется кольцо Эйнштейна. Оно возникает благодаря симметричному расположению источника света, гравитационной линзы и наблюдателя.

В 2022 году подобную космическую улыбку, но на Солнце, запечатлел зонд NASA Solar Dynamics Observatory. Дело в том, что на Солнце причудливым образом расположились три огромных солнечных пятна и все они были направлены в сторону Земли. Именно там произошли мощные солнечные вспышки.

В 2022 году подобную космическую улыбку, но на Солнце, запечатлел зонд NASA Solar Dynamics Observatory Фото: NASA

В 2025 году зонд Solar Dynamics Observatory запечатлел зловещую улыбку на Солнце. В результате удивительного стечения обстоятельств корональные дыры на Солнце, а также солнечные пятна объединились, образуя нечто похожее на не очень довольное лицо.

В 2025 году зонд Solar Dynamics Observatory запечатлел зловещую улыбку на Солнце Фото: NASA

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