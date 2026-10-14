Далека планета підтвердила те, що підозрювали вчені: відкриття допоможе знайти Землю 2.0

Планета, що знаходиться на відстані 320 світлових років від нас, підтвердила теорію про процес формування планет і дала підказку для пошуку світів, придатних для життя.

Астрономи виявили, що хімічний склад планети WASP-189b, яка знаходиться на відстані 320 світлових років від нас, разюче схожий на склад її рідної зірки. Це перший прямий доказ фундаментальної теорії про формування планет. Це відкриття допоможе вченим визначати склад віддалених планет земного типу та знаходити світи, потенційно придатні для життя. Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише ScienceDaily.

Планета WASP-189b належить до особливого класу газових гігантів — це ультрагарячий Юпітер. Температура на таких газових гігантах настільки висока, що речовини, з яких складаються тверді гірські породи, можуть переходити в газоподібний стан. В атмосферах таких планет можна виявити такі хімічні елементи, як магній, кремній і залізо, а це важливі складові планет земного типу.

Вчені вперше виміряли вміст магнію та кремнію в атмосфері планети за межами Сонячної системи. Виявилося, що співвідношення магнію та кремнію в атмосфері WASP-189b практично повністю збігається зі співвідношенням цих елементів у складі рідної зірки планети.

Планета WASP-189b належить до особливого класу газових гігантів — це ультрагарячий Юпітер. Температура на таких газових гігантах настільки висока, що речовини, з яких складаються тверді гірські породи, можуть переходити в газоподібний стан. Ілюстрація Фото: Forbes

Це перший прямий доказ фундаментальної теорії про формування планет. Вважається, що планети формуються всередині протопланетних дисків, які складаються з газу та пилу й оточують молоді зірки. Вважається, що хімічний склад атмосфери планети-гіганта зберігає інформацію про умови, в яких вона спочатку сформувалася. По суті, протопланетний диск утворений з того самого матеріалу, що й молода зірка.

Це відкриття має величезне значення для пошуків придатних для життя світів земного типу, тобто "Землі 2.0". Досліджуючи хімічний склад зірок, астрономи можуть оцінити відносний вміст матеріалів, що утворюють кам’янисті породи, які можуть слугувати основою для формування планет. Ці матеріали визначають внутрішню будову планети, її геологічну активність і хімічний склад, а ці фактори впливають на те, чи можуть на планеті скластися умови, придатні для життя.

Встановивши зв’язок між хімічним складом віддаленої планети та її зірки, астрономи отримали нові підтвердження принципу, який може допомогти у пошуку потенційно придатних для життя світів у всій нашій галактиці.

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