Набагато краще за Землю: існують планети, надзвичайно придатні для життя

Вчені вважають, що за межами Сонячної системи існують планети, де життя може бути ще різноманітнішим і стійкішим.

Дослідники припускають, що на планетах класу суперземля, які обертаються навколо зірок спектрального класу К (помаранчеві карлики), існують кращі умови для процвітання життя, ніж на Землі, пише New York Times.

Астробіолог Іва Вілович із Потсдамського астрофізичного інституту (Німеччина) вважає, що позаземне життя варто шукати на планетах, які обертаються навколо помаранчевих карликів.

Вона вважає, що планети класу "суперземля", які за розмірами більші за Землю, можуть бути навіть більш придатними для життя, ніж наша планета. Вчені називають такі світи надзвичайно придатними для життя.

На таких планетах може бути тепліший клімат і більше запасів води, а умови навколишнього середовища можуть сприяти виживанню та еволюції життя на мільярди років довше, ніж на Землі. Життя на вуглецевій основі може існувати не просто довше, але й ставати складнішим та різноманітнішим, ніж на Землі.

Вчені називають надзвичайно придатними для життя планетами ті світи, які на 20–30 % більші за Землю і приблизно у 2 рази масивніші. Вони розташовані на оптимальній відстані від своїх зірок, щоб там були всі умови для життя.

Дослідники припускають, що на планетах класу "суперземля", які обертаються навколо зірок спектрального класу К (помаранчеві карлики), існують кращі умови для процвітання життя, ніж на Землі Фото: space.com

Сильніша гравітація такої планети утримує щільну атмосферу та дозволяє існувати теплішому й стабільнішому клімату, що сприяє бурхливому розвитку рослин і тварин, а також можливій еволюції розумного життя. Більш масивне залізне ядро такої планети створює потужніше магнітне поле, яке краще захищає від космічного випромінювання.

Астроном Рене Геллер з Інституту досліджень Сонячної системи Товариства Макса Планка (Німеччина) припускає, що на поверхні такої суперземлі знаходиться справжній рай. Така планета має більш сферичну форму, а її поверхня є більш гладкою через сильну гравітацію.

На Землі тропічні острови та мілководні моря — це місця з найбільшим біологічним різноманіттям. Ця надзвичайно придатна для життя планета, ймовірно, складається з острівних архіпелагів із дуже різноманітними формами життя.

Вчені вважають, що помаранчеві карлики створюють кращі умови для існування життя на своїх планетах, ніж Сонце. Ці зірки витрачають своє паливо повільніше, що дозволяє їм стабільно світити протягом десятків мільярдів років. Це може дати життю на розташованих поблизу планетах набагато більше часу для розвитку та еволюції у бік дедалі складніших форм.

Але які саме форми життя можуть існувати на суперземлях поблизу помаранчевих карликів? Вчені кажуть, що про це можна лише здогадуватися. Але прості земні організми за 4 мільярди років перетворилися на складні, а вершиною еволюції стала людина. На інших планетах це може бути ще складніша форма життя, з огляду на довший еволюційний шлях.

Тепер залишилося лише виявити такі планети, і для цього є необхідні технології, кажуть вчені.

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