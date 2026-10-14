Намного лучше Земли: существуют чрезвычайно пригодные для жизни планеты

Ученые считают, что за пределами Солнечной системы существуют планеты, где жизнь может быть еще более разнообразной и устойчивой.

Исследователи предполагают, что на планетах класса суперземля, которые вращаются вокруг звезд спектрального класса К (оранжевые карлики) существуют более лучшие условия для процветания жизни, чем на Земле, пишет New York Times.

Астробиолог Ива Вилович из Потсдамского астрофизического института (Германия) считает, что внеземную жизнь стоит искать на планетах, которые вращаются вокруг оранжевых карликов.

Она считает, что планеты класса суперземля, которые больше Земли по размеру, могут быть даже более пригодными для жизни, чем наша планета. Ученые называют такие миры чрезвычайно пригодными для жизни.

На таких планетах может быть более теплый климат и больше запасов воды, а условия окружающей среды могут способствовать выживанию и эволюции жизни в течение на миллиарды лет дольше, чем на Земле. Жизнь на углеродной основе может существовать не просто дольше, но также становиться более сложной и разнообразной, чем на Земле.

Ученые называют чрезвычайно пригодными для жизни планетами миры, которые на 20-30% больше Земли и примерно в 2 раза более массивные. Они находятся на оптимальном расстоянии от своих звезд, чтобы там были все условия для жизни.

Исследователи предполагают, что на планетах класса суперземля, которые вращаются вокруг звезд спектрального класса К (оранжевые карлики) существуют более лучшие условия для процветания жизни, чем на Земле Фото: space.com

Более сильная гравитация такой планеты удерживает плотную атмосферу и позволяет существовать более теплому и стабильному климату, что способствует бурному развитию растений и животных, а также возможной эволюции разумной жизни. Более крупное железное ядро такое планеты создает более мощное магнитное поле, которое лучше защищает от космического излучения.

Астроном Рене Хеллер из Института исследований Солнечной системы Общества Макса Планка (Германия) предполагает, что на поверхности такой суперземли находится настоящий рай. Такая планета имеет более сферическую форму, а ее поверхность является более гладкой из-за сильной гравитации.

На Земле тропические острова и мелководные моря — это места с самым большим биологическим разнообразием. Чрезвычайно пригодная для жизни планета, вероятно, состоит из островных архипелагов с очень разнообразными видами жизни.

Ученые считают, что оранжевые карлики создают более лучшие условия для существования жизни на своих планетах, чем Солнце. Эти звезды расходуют свое топливо медленнее, что позволяет им стабильно светить на протяжении десятков миллиардов лет. Это может дать жизни на расположенных поблизости планетах гораздо больше времени для развития и эволюции в сторону все более сложных форм.

Но какие именно формы жизни могут жить на суперземлях возле оранжевых карликов? Ученые говорят, что об этом можно только догадываться. Но простые земные организмы за 4 миллиарда лет превратились в сложны и венцом эволюции стал человек. На других планетах, это может быть еще более сложная форма жизни, учитывая более долгую эволюцию.

Теперь осталось только обнаружить такие планеты и для этого есть необходимые технологии, говорят ученые.

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