Аномальная система: астрономы получили изображение самой холодной планеты (фото)

Космический телескоп Уэбб сделал фотографию одного из самых необычных миров в Млечном Пути.

Космический телескоп Уэбб сделал прямое изображение планеты, которая вращается вокруг похожей на Солнце звезды. Это очень холодный мир и важность этого изображения состоит в том, что до сих пор астрономы получали прямые изображения только более горячих планет. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, пишет Sky at Night Magazine.

Астрономы говорят, что они получили прямое изображение одного из самых необычных миров в Млечном Пути. Также это самая холодная планета среди всех сфотографированных напрямую планет вне Солнечной системы.

14 Геркулеса c — это одна из двух планет, которые вращаются вокруг звезды 14 Геркулеса. Она похожа на Солнце по возрасту и температуре, но менее массивна. Находится эта звезда на расстоянии 60 световых лет от нас.

Планета 14 Геркулеса с является газовым гигантом, который примерно в 7 раз больше Юпитера, а ее температура составляет примерно минус 3 градуса Цельсия. До сих ученые получали прямые фотографии толкло более горячих планет, ведь их проще фотографировать космическим телескопам.

В центре отмечена звезда 14 Геркулеса, а рдом с ней видна планета 14 Геркулеса c Фото: NASA

14 Геркулеса с находится на расстоянии примерно 2,25 млрд км от своей звезды, что примерно в 15 раз больше расстояния между Землей и Солнцем. Если бы эта планета находилась в Солнечной системе, то она была бы расположена между Сатурном и Ураном. При это орбита планеты является очень вытянутой, а значит она то приближается к звезде, то удалится от нее.

Что касается второй планеты в этой системе, 14 Геркулеса b, которая т похожа на Юпитер, то она находится ближе к звезде и ее не видно на фотографии.

Астрономы называют данную систему очень странной и аномальной. Если в Солнечной системе все планеты вращаются вокруг Солнца в одной плоскости, то две планеты в звездной системе 14 Геркулеса вращаются иначе. Вместо этого орбиты двух планет пересекаются, образуя фигуру, напоминающую букву X, поскольку плоскости орбит этих двух планет наклонены друг к другу под углом около 40 градусов. Ученые впервые получили прямое изображение планеты, которая находится в такой странной системе.

Ученые считают, что эти планеты получили такие странные орбиты после того, как из системы была выброшена третья планета. Нечто подобное могло произойти и в Солнечной системе в далеком прошлом.

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