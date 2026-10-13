Аномальна система: астрономи отримали знімок найхолоднішої планети (фото)

Космічний телескоп "Вебб" зробив знімок одного з найнезвичайніших світів у Чумацькому Шляху.

Космічний телескоп "Вебб" зробив пряме зображення планети, яка обертається навколо зірки, схожої на Сонце. Це дуже холодний світ, і важливість цього зображення полягає в тому, що досі астрономи отримували прямі зображення лише гарячіших планет. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Sky at Night Magazine.

Астрономи заявляють, що їм вдалося отримати пряме зображення одного з найнезвичайніших світів у Чумацькому Шляху. Крім того, це найхолодніша планета серед усіх планет поза Сонячною системою, які було сфотографовано безпосередньо.

14 Геркулеса c — це одна з двох планет, які обертаються навколо зірки 14 Геркулеса. Вона схожа на Сонце за віком і температурою, але менш масивна. Ця зірка розташована на відстані 60 світлових років від нас.

Планета 14 Геркулеса є газовим гігантом, який приблизно у 7 разів більший за Юпітер, а її температура становить приблизно мінус 3 градуси Цельсія. Досі вчені отримували прямі знімки лише більш гарячих планет, адже їх простіше фотографувати за допомогою космічних телескопів.

У центрі позначена зірка 14 Геркулеса, а поруч із нею видно планету 14 Геркулеса c Фото: NASA

14 Геркулеса с знаходиться на відстані приблизно 2,25 млрд км від своєї зірки, що приблизно в 15 разів більше, ніж відстань між Землею та Сонцем. Якби ця планета перебувала в Сонячній системі, то вона була б розташована між Сатурном і Ураном. При цьому орбіта планети є дуже витягнутою, а отже, вона то наближається до зірки, то віддаляється від неї.

Що стосується другої планети в цій системі, 14 Геркулеса b, яка дуже схожа на Юпітер, то вона розташована ближче до зірки, і її не видно на фотографії.

Астрономи називають цю систему дуже дивною й аномальною. Якщо в Сонячній системі всі планети обертаються навколо Сонця в одній площині, то дві планети в зоряній системі 14 Геркулеса обертаються інакше. Натомість орбіти двох планет перетинаються, утворюючи фігуру, що нагадує букву X, оскільки площини орбіт цих двох планет нахилені одна до одної під кутом близько 40 градусів. Вчені вперше отримали пряме зображення планети, яка перебуває в такій дивній системі.

Вчені вважають, що ці планети набули таких дивних орбіт після того, як третя планета була викинута з системи. Щось подібне могло статися й у Сонячній системі в далекому минулому.

Інші новини науки