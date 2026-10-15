Політ на Марс може розбити серце, у буквальному сенсі: у вчених погані новини

Політ на Червону планету може мати для людей дуже тяжкі наслідки.

Коли астронавти вперше полетять на Марс, вони зіткнуться з невагомістю та космічною радіацією. Вченим уже відомо, що обидва ці фактори можуть чинити негативний вплив на організм людини. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі PLOS ONE, показали, наскільки масштабною може бути ця проблема, особливо якщо йдеться про вплив на серце, пише Phys.

Щоб точніше з’ясувати, які наслідки для організму людини матиме тривале перебування в космосі (політ на Марс і назад триватиме близько 3 років), вчені провели експерименти на щурах. Для цього використовувалися установки для імітації невагомості та космічного випромінювання.

Спочатку щурів помістили в умови невагомості за допомогою спеціальної підвісної системи, щоб рідина переміщувалася з нижньої частини тіла у верхню, як це відбувається в реальних умовах. Потім щурів піддали впливу радіації з рівнем опромінення, еквівалентним багатомісячному опроміненню в космосі. Ця частина експерименту тривала 30 днів. Надалі тваринам дозволили прожити решту життя в звичайних умовах. Загальний період експерименту становив близько року, що еквівалентно приблизно 25 рокам людського життя.

Вчені продемонстрували, наскільки серйозною може бути проблема тривалих космічних польотів, особливо якщо йдеться про вплив на серце Фото: New Atlas

Виявилося, що при дозі опромінення 1,5 грея (одиниця вимірювання поглиненої дози радіації) у щурів розвинувся периваскулярний фіброз. Це утворення рубцевої тканини навколо коронарних судин, що постачають кров до серця. Через 270 днів після опромінення об’єм рубцевої тканини збільшився вдвічі, а ризик серцевого нападу значно зріс. Дослідження наслідків впливу нижчих доз радіації, порівнянних із сумарним рівнем радіації, який можуть отримати астронавти під час польоту на Марс, показало, що об’єм рубцевої тканини проявляється не відразу. Це означає, що наслідки у людини можуть проявитися лише через десятиліття.

Також з’ясувалося, що через кілька місяців після опромінення у селезінці щурів не було двох третин природних клітин-вбивць. Ці клітини знищують заражені вірусами та ракові клітини. Якщо їх мало, імунна система стає вразливою. На це вплинула сукупна дія невагомості та радіації.

Також вчені провели аналіз геномів лейкоцитів у щурів. Через 235 днів після опромінення у тварин було виявлено стійкі мутації. Цей мутований тип клітин крові підвищує ризик розвитку лейкемії та в чотири рази збільшує ймовірність серцевих нападів та інсультів, зазначають вчені.

Це погані новини для майбутніх дослідників Марса, але результати не стали несподіванкою для вчених. Це дослідження допомогло точніше оцінити масштаб проблем, пов’язаних із тривалими космічними польотами.

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