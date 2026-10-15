Загадковий сигнал надійшов із порожньої ділянки космосу: ніхто не знає, що це таке (фото)

Астрономи виявили таємниче випромінювання, яке походило від невідомого об’єкта. Вчені здивовані, адже воно, здавалося б, з’явилося з нізвідки.

Одним із найвідоміших зображень космічного телескопа Хаббл є знімок Hubble Ultra Deep Field, на якому видно близько 10 000 галактик, що знаходяться на відстані в мільярди світлових років від нас. Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб провели дослідження ділянок космосу, зафіксованих телескопом Хаббл. З однієї з ділянок космосу, зображених на Hubble Ultra Deep Field, надійшов загадковий сигнал, але в цьому місці астрономи раніше нічого не знаходили. Це не означає, що це абсолютно порожня ділянка космосу. Там знаходиться якийсь об’єкт, який випромінив потужний спалах світла. Цей сигнал і його джерело залишаються загадкою. Результати дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише ScienceAlert.

Атоми поглинають і випромінюють енергію у вигляді світла на певних довжинах хвиль. Дуже яскраві лінії випромінювання називаються емісійними лініями. За їх допомогою можна визначити хімічний склад та інші характеристики астрофізичних об’єктів.

Hubble Ultra Deep Field Фото: solar-system

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб з інтервалом у 88 днів виявили дуже яскраву емісійну лінію в ближньому інфрачервоному діапазоні світла, яка виходить від невідомого об’єкта у відомій ділянці космосу. Причому ця лінія виявилася єдиною, що дуже дивно, адже ліній іншого випромінювання не спостерігалося. Також у цій ділянці космосу раніше астрономи взагалі нічого не спостерігали — там немає жодних астрономічних об’єктів.

Ця лінія випромінювання настільки яскрава, що мала б проявитися на попередніх знімках, зроблених телескопом Вебб. Тож об’єкт, що випромінює загадковий сигнал, мали б виявити раніше. Це означає, що, можливо, раніше його там не було.

Однак астрономи не можуть визначити природу об’єкта лише за однією емісійною лінією. Потрібні додаткові дані.

Знімок, зроблений телескопом Вебб, охоплює ділянку, де було виявлено загадкову емісійну лінію Фото: NASA

Астрономи мають чотири можливі пояснення джерела загадкового випромінювання з, здавалося б, порожнього простору. Але жодне з них не підходить ідеально.

Це може бути галактика з дуже раннього Всесвіту. Проблема в тому, що такому випромінюванню було б складно пройти крізь нейтральний водень, який заповнював дуже ранній космос. Також цей сигнал мали б виявити раніше.

Це може бути галактика, яка з’явилася набагато пізніше. Але сигнал також мали б виявити раніше. При цьому цей об’єкт повинен мати не одну, а кілька ліній випромінювання.

Це може бути вибух наднової, тобто вибухова смерть масивної зірки. І знову мають бути й інші лінії випромінювання, а їх немає.

Це може бути чорна діра, яка розриває зірку на частини під час події приливного руйнування. Такі події можуть створювати дуже яскраву лінію випромінювання, навіть якщо немає інших ліній. Але доказів цієї події недостатньо.

Тому астрономи вважають, що це якийсь дуже незвичайний об’єкт, природу якого ще доведеться з’ясувати.

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