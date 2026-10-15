Перша зелена зірка у Чумацькому Шляху: вчені виявили несподівані кольори зірок (фото)

Дослідження показує, що для людського ока деякі білі карлики мають різноманітні відтінки.

Астрономи виявили, що частина білих карликів зовсім не біла, а має чітко виражений колір. Це пояснюється тим, що хімічні елементи, присутні в їхніх атмосферах, змінюють спектр випромінюваного ними світла. Астрономи також виявили першу зелену зірку в Чумацькому Шляху. Результати дослідження опубліковано в журналі RAS Techniques and Instruments, пише IFLScience.

Більшу частину свого життя зірки, схожі на Сонце або такі, що мають трохи більшу масу, перебувають на головній послідовності. Це головний етап їхньої еволюції. Потім вони розширюються і стають червоними гігантами. А наприкінці життя скидають зовнішні шари й перетворюються на білих карликів — зірки розміром із Землю, але з масою, майже як у Сонця.

Зірки головної послідовності мають обмежений набір кольорів, який безпосередньо залежить від їхньої температури. Їхній колір варіюється від помаранчевого або червоного, білого (як у Сонця) до блакитного у найгарячіших зірок. Спектр

Довгий час вважалося, що білі карлики мають білий або блідо-блакитний колір. Тобто їхнє випромінювання має такий відтінок. Але нове дослідження показало, що якби ми дивилися на білих карликів з близької відстані, то могли б побачити, що ці об’єкти мають різноманітні кольори. Вчені кажуть, що деякі кольори для них стали справжнім сюрпризом.

Виявилося, що білі карлики зовсім не білі, а мають різноманітні кольори Фото: IFLS

Астрономи дослідили 151 білий карлик у радіусі 65 світлових років від нас і виявили, що деякі з них мають не білий і не блакитний колір. При цьому такі особливості зустрічаються лише в одного з 30 білих карликів у Чумацькому Шляху, як з’ясували вчені.

Виявилося, що білі карлики, багаті на вуглець, мають рожевий або фіолетовий колір, а ті зірки, в які потрапили уламки астероїдів або зруйнованих планет, мають жовтий колір. Водночас білі карлики можуть мати й червоний колір, але це пояснюється їхньою високою температурою на початковій стадії існування. Більш холодні білі карлики часто мають блакитний або бірюзовий колір.

Також астрономи виявили першу зелену зірку в нашій галактиці. Жодна звичайна зірка чи зоряний залишок не випромінює світло такого кольору. Такою зіркою є білий карлик WD J1330+6435. Його атмосфера містить кальцій, літій і натрій, що надає зірці зеленого відтінку.

Також астрономи виявили, як вони вважають, найчервонішу зірку в нашій галактиці — це білий карлик WD J1011+2845, розташований на відстані 48 світлових років від нас. Велика кількість вуглецю на його поверхні призводить до появи рожево-червоного випромінювання.

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