Первая зеленая звезда в Млечном Пути: ученые обнаружили неожиданные цвета у звезд (фото)

Исследование показывает, что для человеческого глаза некоторые белые карлики имеют разнообразные оттенки.

Астрономы обнаружили, что часть белых карликов вовсе не белые, а обладают хорошо выраженным цветом. Это объясняется тем, что присутствующие в их атмосферах химические элементы меняют спектр излучаемого ими света. Астрономы также обнаружили первую зеленую звезду в Млечном Пути. Результаты исследования опубликованы в журнале RAS Techniques and Instruments, пишет IFLScience.

Большую часть своей жизни звезды, похожие на Солнце или имеющие немного большую массу, находятся на главной последовательности. Это главный этап их эволюции. Затем они расширяются и становятся красными гигантами. А в самом конце жизни сбрасывают внешние слои и превращаются в белых карликов – звезды размером с Землю, но с массой почти как у Солнца.

Звезды главной последовательности имеют ограниченный набор цветов, который напрямую зависит от их температуры. Их цвет варьируется от оранжевого или красного, белого (как у Солнца) до голубого у самых горячих звезд. Спектр

Долгое время считалось, что белые карлики имеют белый или бледно-голубой цвет. То есть их излучение имеет такой оттенок. Но новое исследование показало, что если бы мы смотрели на белых карликов с близкого расстояния, то могли бы увидеть, что эти объекты имеют разнообразные цвета. Ученые говорят, что некоторые цвета для них стали настоящим сюрпризом.

Оказалось, что белые карлики вовсе не белые, а имеют разнообразные цвета Фото: IFLS

Астрономы изучили 151 белый карлик в радиусе 65 световых лет от нас и оказалось, что некоторые из них имеют не белый и не голубой цвет. При этом такие особенности встречаются лишь у одного из 30 белых карликов в Млечном Пути, как выяснили ученые.

Оказалось, что белые карлики, богатые углеродом, имеют розовый или фиолетовый цвет, а те звезды, в которые попали обломки астероидов или разрушенных планет, имеют желтый цвет. В то же время белые карлики могут иметь и красный цвет, но это объясняется их большой температурой на начальной стадии существования. Более холодные белые карлики часто имеют голубой или бирюзовый цвет.

Также астрономы обнаружили первую зеленую звезду в нашей галактике. Ни одна обычная звезда или звездный остаток не выделяют излучение такого цвета. Такой звездой является белый карлик WD J1330+6435. Его атмосфера содержит кальций, литий и натрий, что придает звезде зеленый оттенок.

Также астрономы обнаружили, как они считают, самую красную звезду в нашей галактике – это белый карлик WD J1011+2845, расположенный в 48 световых годах от нас. Большое количество углерода на его поверхности приводит к появлению розово-красного излучения.

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