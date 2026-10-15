Планеты в Млечном Пути принадлежат к двум "семьям": открытие поможет найти обитаемые миры

Ученые выяснили, что между планетными системами и их звездами существует неразрывная связь. Дальнейшая судьба планет зависит от того, вокруг какой звезды они родились.

Астрономы исследовали 300 хорошо изученных планетных систем в нашей галактике Млечный Путь и выяснили, что все планеты принадлежат к двум разным "семьям", которые определяют их эволюцию и дальнейшую судьбу. Это открытие может помочь обнаружить системы, в которых находятся потенциально обитаемые планета, похожие на Землю. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

Ученые выяснили, что между планетными системами и их звездами существует неразрывная связь. Дальнейшая судьба планет зависит от того, вокруг какой звезды они родились. Как показывает исследование, в Млечном Пути планетные системы принадлежат к разным "семьям".

Первая "семья" – это обширные планетные системы, общая масса которых в 2–10 раз превышает массу Солнечной системы. Планеты вращаются вокруг звезд, которые имеют большую массу, чем Солнце и содержат больше металлов, то есть химических элементов тяжелее водорода и гелия.

Вторая "семья" – это более компактные планетные системы, имеющие меньшую общую массу. Планеты имеют похожий размер и массу и вращаются вокруг звезд, имеющих похожие с Солнцем массу и содержание металлов. При этом чаще всего в таких системах планеты находятся к своей звезде даже ближе, чем Меркурий к Солнцу. Это ближайшая к Солнцу планета и их разделяет расстояние в 58 млн км, что почти в 3 раза меньше расстояния, разделяющего Землю и нашу звезду.

Астрономы исследовали 300 хорошо изученных планетных систем в нашей галактике Млечный Путь и выяснили, что все планеты принадлежат к двум разным "семьям" Фото: NASA

Планетные системы первой "семьи" имеют высокое отклонение от идеальной конфигурации, в которой все планеты движутся вокруг своей звезды по круговым орбитам в одной плоскости. Это значит, что в прошлом в таких системах наблюдалась высокая гравитационная нестабильность, например, масштабные столкновения и даже выбросы планет из системы. Планетные системы второй "семьи" имели более спокойное прошлое и их эволюция похожа на историю Солнечной системы.

Ученые выяснили, что даже незначительные различия в условиях формирования планет, которые напрямую зависят от особенностей звезды, могут полностью изменить дальнейшую эволюцию планетной системы. Это значит, что характеристики звезды влияют не только на процесс формирования планет, но и определяют их дальнейшую судьбу.

Это открытие дают новую информацию о том, как окружающая среда звезды влияет не только на эволюцию планет, но и на то, сохраняются ли миры, потенциально пригодные для возникновения жизни. Это открытие может помочь обнаружить системы, в которых находятся потенциально обитаемые планета, похожие на Землю.

Наша Солнечная система принадлежит ко второй "семье", но является исключительным случаем планетарной эволюции, ведь содержит разнообразные планеты. И в то же время внешние миры нашей системы не имеют идеальной круговой орбиты.

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