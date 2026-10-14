Горячий Юпитер: как одна планета Солнечной системы могла бы навсегда изменить Землю
К счастью возле Солнца не существует огромной планеты, иначе вообще неизвестно, была бы Земля там, где она находится сейчас.
Представьте, что Юпитер вращается вокруг Солнца ближе, чем находится Меркурий – самая близкая планета к нашей звезде. То есть на расстоянии примерно 15 миллионов километров от Солнца. Если бы такое произошло, то у Земли возникли бы большие проблемы, пишет Фокус.
К счастью Юпитер, планета класса газовый гигант и самый большой мир Солнечной системы, находится на расстоянии примерно 780 миллионов километров от Солнца. Это примерно в 5 раз дальше, чем расстояние от Земли до нашей звезды. Но что, если бы Юпитер находился намного ближе к Солнцу, например, на расстоянии 15 миллионов километров?
Еще 20 лет назад астрономы считали, что все планетные системы похожи друг на друга: ближе к звезде находятся небольшие каменистые планеты, а дальше от звезды расположены газовые гиганты. Это можно увидеть в нашей Солнечной системе, состоящей из планет земного типа, то есть Меркурия, Венеры, Земли и Марса, а также гигантских планет подл названием Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
Но оказалось, что другие планетные системы часто отличается от нашей. Вокруг многих далеких звезд вращаются газовые гиганты, которые находятся на расстоянии от своих звезд, которое иногда даже меньше расстоянии между Меркурием и Солнцем. Такие планеты называют горячими Юпитерами, ведь они имеют чрезвычайно высокую температуру.
В Солнечной системе нет горячего Юпитера, но что, если бы он существовал? Считается, что газовые гиганты формируются далеко от своих звезд, а затем могут переместиться гораздо ближе к ним. Если бы горячий Юпитер появился в Солнечной системе, то скорее всего он бы вызвал орбитальный хаос у небольших каменистых планет.
Это значит, что орбиты внутренних планет Солнечной системы могли бы измениться, а Земля могла переместиться дальше от Солнца, либо вообще была бы выброшена из Солнечной системы. Таким образом, жизнь на нашей планете могла бы никогда не возникнуть. Если бы каким-то образом Юпитер переместился ближе к Солнцу тогда, когда на Земле уже возникла жизнь, то вся она была бы уничтожена.
Хорошо, что в Солнечной системе нет горячего Юпитера.
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