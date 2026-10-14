Горячий Юпитер: как одна планета Солнечной системы могла бы навсегда изменить Землю

К счастью возле Солнца не существует огромной планеты, иначе вообще неизвестно, была бы Земля там, где она находится сейчас.

Представьте, что Юпитер вращается вокруг Солнца ближе, чем находится Меркурий – самая близкая планета к нашей звезде. То есть на расстоянии примерно 15 миллионов километров от Солнца. Если бы такое произошло, то у Земли возникли бы большие проблемы, пишет Фокус.

К счастью Юпитер, планета класса газовый гигант и самый большой мир Солнечной системы, находится на расстоянии примерно 780 миллионов километров от Солнца. Это примерно в 5 раз дальше, чем расстояние от Земли до нашей звезды. Но что, если бы Юпитер находился намного ближе к Солнцу, например, на расстоянии 15 миллионов километров?

Еще 20 лет назад астрономы считали, что все планетные системы похожи друг на друга: ближе к звезде находятся небольшие каменистые планеты, а дальше от звезды расположены газовые гиганты. Это можно увидеть в нашей Солнечной системе, состоящей из планет земного типа, то есть Меркурия, Венеры, Земли и Марса, а также гигантских планет подл названием Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Юпитер Фото: NASA

Но оказалось, что другие планетные системы часто отличается от нашей. Вокруг многих далеких звезд вращаются газовые гиганты, которые находятся на расстоянии от своих звезд, которое иногда даже меньше расстоянии между Меркурием и Солнцем. Такие планеты называют горячими Юпитерами, ведь они имеют чрезвычайно высокую температуру.

Горячий Юпитер. Иллюстрация Фото: SciTechDaily

В Солнечной системе нет горячего Юпитера, но что, если бы он существовал? Считается, что газовые гиганты формируются далеко от своих звезд, а затем могут переместиться гораздо ближе к ним. Если бы горячий Юпитер появился в Солнечной системе, то скорее всего он бы вызвал орбитальный хаос у небольших каменистых планет.

Это значит, что орбиты внутренних планет Солнечной системы могли бы измениться, а Земля могла переместиться дальше от Солнца, либо вообще была бы выброшена из Солнечной системы. Таким образом, жизнь на нашей планете могла бы никогда не возникнуть. Если бы каким-то образом Юпитер переместился ближе к Солнцу тогда, когда на Земле уже возникла жизнь, то вся она была бы уничтожена.

Хорошо, что в Солнечной системе нет горячего Юпитера.

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