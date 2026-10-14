Обнаружена огромная космическая структура: ученые не могут объяснить ее существование (фото)

Обнаруженная структура бросает вызов нынешним представлениям о Вселенной.

Космический телескоп Уэбб обнаружил массивное скопление галактик с высокой концентрацией темной материи, которое сформировалось на удивление рано в истории космоса. Это ставит под сомнение существующие теории эволюции Вселенной. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет ScienceDaily.

Массивные скопления галактик, согласно нынешним представлениям о космосе, начали формироваться примерно 10 миллиардов лет назад за счет постепенного объединения галактик в одну обширные структуры.

Но астрономы обнаружили, что скопление галактик XLSSC 122 уже было хорошо развитым и сформированным 10,4 миллиарда лет назад. Оно уже обладало размерами и упорядоченной структурой, характерными для скоплений галактик современной Вселенной.

Это открытие может заставить ученых пересмотреть эволюции космоса. Пока что они не могут объяснить, каким образом это скопление галактик так быстро сформировалось. Считается, что для этого нужны миллиарды лет.

Астрономы обнаружили, что скопление галактик XLSSC 122 уже было хорошо развитым и сформированным 10,4 миллиарда лет назад Фото: NASA

Это значит, что некоторые космические структуры могли развиваться гораздо быстрее, чем предсказывают современные модели эволюции Вселенной.

Исследование также показало, что развитие XLSSC 122 шло по неожиданному сценарию. Измерения показали, что значительная часть массы скопления галактик, расположенного на расстоянии 10,4 миллиарда световых лет от нас, сосредоточена в его центральной области. Согласно стандартным космологическим моделям, рост массивных структур должен был происходить более плавно, поэтому такая высокая концентрация массы в скоплении на столь раннем этапе истории Вселенной вызывает удивление.

Астрономы хотят обнаружить больше подобных скоплений галактик в ту же эпоху. Если другие древние скопления галактик будут выглядеть похоже, а также иметь высокую концентрацию темной материи, как и XLSSC 122, то возможно, астрономам придется пересмотреть фундаментальные представления о скорости формирования крупномасштабных космических структур.

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