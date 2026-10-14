В космосе струя черной дыры врезалась в массивный объект: никто не знает, что это (фото)

Астрономы обнаружили странную структуру V-образной формы, которая возникла в результате столкновения струи плазмы с неизвестным объектом в далекой галактике.

Ученые с помощью рентгеновского космического телескопа Чандра обнаружили странную структуру в центре галактики Центавр А. Она возникла после столкновения струи плазмы, выброшенной из черной дыры и неизвестным массивным объектом. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Sky at Night Magazine.

Галактика Центавр А находится на расстоянии около 12 миллионов световых лет от нас. В ее центре находится сверхмассивная черная дыра, которая выбрасывает струю из плазмы в окружающий космос. В этом нет ничего необычного: черные дыры поглощают не всю материю, а часть они выбрасывают в виде струй. При этом данные струи двигаются почти со скоростью света.

Галактика Центавр А находится на расстоянии около 12 миллионов световых лет от нас. В ее центре находится сверхмассивная черная дыра, которая выбрасывает струю из плазмы в окружающий космос Фото: NASA

Хотя астрономы ранее изучали эту черную дыру и галактику, в которой она находится, странную V-образную структуру они обнаружили впервые. Она возникла из-за того, что струя черной дыры столкнулась с неизвестным массивным объектом. Эта структура, получившая название C4, является частью рентгеновского излучения, выпускаемого неизвестным источником.

Астрономы выяснили, что длина лучей V-образной структуры составляет не менее 700 световых лет. Один световой год – это 9,7 триллионов километров. Но почему излучение получило такую форму астрономы не знают.

Хотя астрономы ранее изучали эту черную дыру и галактику, в которой она находится, странную V-образную структуру они обнаружили впервые Фото: NASA

Также неизвестно, с каким объектом, создающим рентгеновское излучение, столкнулась струя черной дыры. Этот объект находится слишком далеко, чтобы его можно было идентифицировать даже с помощью самых мощных телескопов.

Ученые считают, что это может быть массивная звезда или даже двойная звезда. Предполагается, что рентгеновское излучение объекта C4 может быть создано в результате столкновения частиц струи черной дыры и частиц звездного ветра звезды.

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