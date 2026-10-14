Температура 16 000 градусов: что-то очень горячее взорвалось в космосе (фото)

Космический телескоп Уэбб обнаружил потенциальную сверхновую, которая взорвалась, когда возраст Вселенной составлял примерно 1 миллиард лет. Это около 7% ее нынешнего возраста.

Астрономы считают, что они обнаружили сверхновую в ранней Вселенной спустя всего несколько дней после взрыва звезды. Впервые удалось обнаружить чрезвычайно далекую потенциальную сверхновую без помощи гравитационного линзирования, эффекта, усиливающего свет очень далеких объектов. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

Сверхновые в ранней Вселенной позволяют наблюдать за жизнью и гибелью массивных звезд тогда, когда галактики были молодыми, а космос еще не наполнился большим количеством тяжелых химических элементов. Особенно астрономов интересуют сверхновые, то есть взрывы массивных звезд в конце их жизни, которые возникли, когда Вселенной было около 1 миллиарда лет. Это значит, что свет от взрыва преодолел почти 13 миллиардов световых лет и сместился к красную часть электромагнитного спектра, превратившись в инфракрасное излучение.

Всего одна сверхновая была обнаружена на расстоянии почти 13 миллиардов световых лет от нас — SN Eos. Но ее нашли с помощью гравитационного линзирования, когда гравитация более близкого к нам скопления галактик значительно усилила ее свет. Теперь же астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили потенциальную сверхновую на примерно таком же расстоянии. Хотя этот объект пока является кандидатом в сверхновые, а потому вспышка света получила название AT 2026abck. Но характеристики объекта указывают на то, что это может очень яркая сверхновая типа II.

Астрономы считают, что они обнаружили сверхновую в ранней Вселенной спустя всего несколько дней после взрыва звезды Фото: phys.org

Исследование показало, что объект имеет температуру более 16 500 градусов Цельсия, а его радиус примерно в 46 раз превышает расстояние от Земли до Солнца. По оценкам ученых, взрыв сверхновой произошел через 4–10 дней (в системе отсчета самого объекта) до того, как был обнаружен. Ранее астрономам не удавалось увидеть сверхновые так быстро после взрыва звезды.

Сверхновые типа II возникают, когда массивная звезда погибает в мощном взрыве после того, как ее ядро быстро сжимается. При этом данная сверхновая, если этот объект является звездным взрывом, намного горячее и ярче обычных сверхновых типа II, говорят ученые.

Астрономы выяснили, что потенциальная сверхновая возникла в галактике, масса которой составляет около 6 миллиардов масс Солнца, то есть она намного меньше Млечного Пути. Но в это галактике намного быстрее образуются звезды, что характерно для данной эпохи в истории Вселенной. В то же время эта галактика сильно отличается от той, в которой была обнаружена сверхновая SN Eos.

Ученые продолжат наблюдение за данным объектом, чтобы точно понять, является ли он сверхновой или каким-то иным источником света.

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