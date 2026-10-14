Полное замерзание или распад Вселенной: ученые приблизились к разгадке тайны темной энергии

Слабое излучение из ранней Вселенной может помочь разгадать секрет таинственной силы, ускоряющей расширение космоса.

Водород — это самый распространенный химический элемент во Вселенной. Ученые могут использовать его для решения одной из главных загадок астрономии. Ученые точно не знают, что из себя представляет темная энергия, таинственная сила, вызывающая ускоренное расширение Вселенной, и к чему может привести ее дальнейшая эволюция. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal, пишет Space.

Темная энергия — это загадочная сила, ускоряющая расширение Вселенной. Она начала действовать, когда расширение космоса, вызванное Большим взрывом, замедлилось. Астрономы хотят понять, откуда взялась темная энергия, что она из себя представляет, и к чему может привести ее дальнейшая эволюция.

Сейчас темная энергия составляет 68% от общего баланса материи и энергии во Вселенной. Усиление темной энергии может привести к тому, что Вселенная полностью замерзнет или же будет разорвана на части. С другой стороны, если темная энергия ослабнет и позволит гравитации взять верх, Вселенная может сжаться в сингулярность, подобную той, что существовала до Большого взрыва.

По словам ученых, водород может помочь в изучении темной энергии. Это самый распространенный химический элемент во Вселенной и исходный материал для формирования звезд. Слабое радиоизлучение водорода позволяет помочь, как материя распределена в пространстве.

Темная энергия — это загадочная сила, ускоряющая расширение Вселенной Фото: Live Science

Исследователи начали применять новый метод распределения водорода в ранней Вселенной с помощью мощного радиотелескопа CHIME в Канаде. Они считают, что в конечном итоге излучение водорода может помочь разрыть тайну темной энергии.

Астрономы имеют данные о распределении водорода в эпоху, когда Вселенной было 5 миллиардов лет, но они надеются получить данные об эпохе, когда Вселенной было 3 миллиарда лет. Напоминаем, что она существует почти 14 миллиардов лет.

Результаты исследования показывают, что около 9 миллиардов лет назад примерно 2% водорода во Вселенной находилось в форме нейтральных атомов, что в целом согласуется с результатами других измерений. Анализ распределение этого водорода открывает новый способ проверки теорий о процессах формирования и эволюции галактик, а также расширения Вселенной.

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