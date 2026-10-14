Повне замерзання чи розпад Всесвіту: вчені наблизилися до розгадки таємниці темної енергії

Слабке випромінювання з раннього Всесвіту може допомогти розгадати таємницю загадкової сили, що прискорює розширення космосу.

Водень — це найпоширеніший хімічний елемент у Всесвіті. Вчені можуть використовувати його для розгадки однієї з головних загадок астрономії. Вчені достеменно не знають, що таке темна енергія — таємнича сила, яка спричиняє прискорене розширення Всесвіту, — і до чого може призвести її подальша еволюція. Результати дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише Space.

Темна енергія — це загадкова сила, яка прискорює розширення Всесвіту. Вона почала діяти, коли розширення космосу, спричинене Великим вибухом, сповільнилося. Астрономи хочуть зрозуміти, звідки взялася темна енергія, що вона собою являє і до чого може призвести її подальша еволюція.

Наразі темна енергія становить 68 % від загального балансу матерії та енергії у Всесвіті. Посилення темної енергії може призвести до того, що Всесвіт повністю замерзне або ж буде розірваний на частини. З іншого боку, якщо темна енергія ослабне і дозволить гравітації взяти гору, Всесвіт може стиснутися в сингулярність, подібну до тієї, що існувала до Великого вибуху.

За словами вчених, водень може допомогти у вивченні темної енергії. Це найпоширеніший хімічний елемент у Всесвіті та вихідна сировина для утворення зірок. Слабке радіовипромінювання водню дозволяє з’ясувати, як матерія розподілена у просторі.

Темна енергія — це загадкова сила, що прискорює розширення Всесвіту Фото: Live Science

Дослідники почали застосовувати новий метод вивчення розподілу водню у ранньому Всесвіті за допомогою потужного радіотелескопа CHIME у Канаді. Вони вважають, що зрештою випромінювання водню може допомогти розкрити таємницю темної енергії.

Астрономи мають дані про розподіл водню в епоху, коли Всесвіту було 5 мільярдів років, але вони сподіваються отримати дані про епоху, коли Всесвіту було 3 мільярди років. Нагадуємо, що він існує майже 14 мільярдів років.

Результати дослідження показують, що близько 9 мільярдів років тому приблизно 2 % водню у Всесвіті перебувало у формі нейтральних атомів, що загалом узгоджується з результатами інших вимірювань. Аналіз розподілу цього водню відкриває новий спосіб перевірки теорій про процеси формування та еволюції галактик, а також розширення Всесвіту.

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