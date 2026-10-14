Температура 16 000 градусів: у космосі вибухнуло щось дуже гаряче (фото)

Космічний телескоп "Вебб" виявив потенційну наднову, яка вибухнула, коли вік Всесвіту становив приблизно 1 мільярд років. Це близько 7 % її нинішнього віку.

Астрономи вважають, що їм вдалося виявити наднову у ранньому Всесвіті лише через кілька днів після вибуху зірки. Вперше вдалося виявити надзвичайно віддалену потенційну наднову без допомоги гравітаційного лінзування — ефекту, що підсилює світло дуже віддалених об’єктів. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

Наднові у ранньому Всесвіті дають змогу спостерігати за життям і загибеллю масивних зірок у той час, коли галактики були молодими, а космос ще не наповнився великою кількістю важких хімічних елементів. Особливо астрономів цікавлять наднові, тобто вибухи масивних зірок наприкінці їхнього життя, які відбулися, коли Всесвіту було близько 1 мільярда років. Це означає, що світло від вибуху подолало майже 13 мільярдів світлових років і змістилося до червоної частини електромагнітного спектра, перетворившись на інфрачервоне випромінювання.

Всього одну наднову було виявлено на відстані майже 13 мільярдів світлових років від нас — SN Eos. Але її знайшли за допомогою гравітаційного лінзування, коли гравітація більш близького до нас скупчення галактик значно посилила її світло. Тепер же астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб виявили потенційну наднову на приблизно такій самій відстані. Хоча цей об’єкт поки що є кандидатом у наднові, а тому спалах світла отримав назву AT 2026abck. Але характеристики об’єкта вказують на те, що це може бути дуже яскрава наднова типу II.

Астрономи вважають, що вони виявили наднову у ранньому Всесвіті лише через кілька днів після вибуху зірки Фото: phys.org

Дослідження показало, що об’єкт має температуру понад 16 500 градусів Цельсія, а його радіус приблизно у 46 разів перевищує відстань від Землі до Сонця. За оцінками вчених, вибух наднової стався за 4–10 днів (у системі відліку самого об’єкта) до того, як його було виявлено. Раніше астрономам не вдавалося спостерігати наднові так швидко після вибуху зірки.

Наднові типу II виникають, коли масивна зірка гине в результаті потужного вибуху після того, як її ядро швидко стискається. При цьому дана наднова, якщо цей об’єкт є зоряним вибухом, набагато гарячіша й яскравіша за звичайні наднові типу II, зазначають вчені.

Астрономи з’ясували, що потенційна наднова виникла в галактиці, маса якої становить близько 6 мільярдів мас Сонця, тобто вона набагато менша за Чумацький Шлях. Але в цій галактиці зірки утворюються набагато швидше, що характерно для даної епохи в історії Всесвіту. Водночас ця галактика сильно відрізняється від тієї, в якій було виявлено наднову SN Eos.

Вчені продовжать спостерігати за цим об’єктом, щоб точно з’ясувати, чи є він надновою, чи якимось іншим джерелом світла.

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