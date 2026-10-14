У космосі струмінь чорної діри врізався в масивний об'єкт: ніхто не знає, що це (фото)

Астрономи виявили дивну структуру V-подібної форми, яка утворилася в результаті зіткнення струменя плазми з невідомим об’єктом у далекій галактиці.

Вчені за допомогою рентгенівського космічного телескопа "Чандра" виявили дивну структуру в центрі галактики "Центавр А". Вона утворилася після зіткнення струменя плазми, викинутого з чорної діри, з невідомим масивним об’єктом. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Sky at Night Magazine.

Галактика "Центавр А" розташована на відстані близько 12 мільйонів світлових років від нас. У її центрі знаходиться надмасивна чорна діра, яка викидає струмінь з плазми в навколишній космос. У цьому немає нічого незвичайного: чорні діри поглинають не всю матерію, а частину викидають у вигляді струменів. При цьому ці струмені рухаються майже зі швидкістю світла.

Галактика "Центавр А" розташована на відстані близько 12 мільйонів світлових років від нас. У її центрі знаходиться надмасивна чорна діра, яка викидає струмінь плазми в навколишній космос Фото: NASA

Хоча астрономи раніше досліджували цю чорну діру та галактику, в якій вона розташована, дивну V-подібну структуру вони виявили вперше. Вона утворилася внаслідок зіткнення струменя чорної діри з невідомим масивним об’єктом. Ця структура, що отримала назву C4, є частиною рентгенівського випромінювання, яке випускає невідоме джерело.

Астрономи з’ясували, що довжина променів V-подібної структури становить не менше 700 світлових років. Один світловий рік — це 9,7 трильйонів кілометрів. Але чому випромінювання набуло такої форми, астрономи не знають.

Хоча астрономи раніше досліджували цю чорну діру та галактику, в якій вона розташована, дивну V-подібну структуру вони виявили вперше Фото: NASA

Також невідомо, з яким об’єктом, що генерує рентгенівське випромінювання, зіткнувся струмінь чорної діри. Цей об’єкт розташований надто далеко, щоб його можна було ідентифікувати навіть за допомогою найпотужніших телескопів.

Вчені вважають, що це може бути масивна зірка або навіть подвійна зірка. Припускається, що рентгенівське випромінювання об’єкта C4 може утворюватися в результаті зіткнення частинок струменя чорної діри та частинок зоряного вітру зірки.

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