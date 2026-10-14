Виявлено величезну космічну структуру: вчені не можуть пояснити її існування (фото)

Виявлена структура кидає виклик нинішнім уявленням про Всесвіт.

Космічний телескоп Вебб виявив масивне скупчення галактик з високою концентрацією темної матерії, яке сформувалося напрочуд рано в історії космосу. Це ставить під сумнів існуючі теорії еволюції Всесвіту. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише ScienceDaily.

Масивні скупчення галактик, згідно з нинішніми уявленнями про космос, почали формуватися приблизно 10 мільярдів років тому за рахунок поступового об'єднання галактик в одну велику структуру.

Але астрономи виявили, що скупчення галактик XLSSC 122 вже було добре розвиненим та сформованим 10,4 мільярда років тому. Воно вже мало розмірами і впорядкованою структурою, характерними для скупчень галактик сучасного Всесвіту.

Це відкриття може змусити вчених переглянути еволюцію космосу. Поки що вони можуть пояснити, як це скупчення галактик так швидко сформувалося. Вважається, що для цього потрібні мільярди років.

Астрономи виявили, що скупчення галактик XLSSC 122 вже було добре розвиненим і сформованим 10,4 мільярда років тому. Фото: solar-system

Це означає, деякі космічні структури могли розвиватися набагато швидше, ніж передбачають сучасні моделі еволюції Всесвіту.

Дослідження також показало, що розвиток XLSSC 122 йшов за несподіваним сценарієм. Вимірювання показали, що значна частина маси скупчення галактик, розташованого на відстані 10,4 мільярда світлових років від нас, зосереджена у його центральній області. Згідно зі стандартними космологічними моделями, зростання масивних структур мало відбуватися більш плавно, тому така висока концентрація маси в скупченні на такому ранньому етапі історії Всесвіту викликає подив.

Астрономи хочуть виявити більше подібних скупчень галактик у ту саму епоху. Якщо інші древні скупчення галактик виглядатимуть схоже, а також матиме високу концентрацію темної матерії, як і XLSSC 122, то можливо, астрономам доведеться переглянути фундаментальні уявлення про швидкість формування великомасштабних космічних структур.

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