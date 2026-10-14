Гарячий Юпітер: як одна планета Сонячної системи могла б назавжди змінити Землю

На щастя, поблизу Сонця немає величезної планети, інакше взагалі невідомо, чи була б Земля там, де вона знаходиться зараз.

Уявіть, що Юпітер обертається навколо Сонця ближче, ніж Меркурій — найближча до нашої зірки планета. Тобто на відстані приблизно 15 мільйонів кілометрів від Сонця. Якби таке сталося, то у Землі виникли б великі проблеми, пише Фокус.

На щастя, Юпітер — планета класу газовий гігант і найбільший світ Сонячної системи — знаходиться на відстані приблизно 780 мільйонів кілометрів від Сонця. Це приблизно в 5 разів далі, ніж відстань від Землі до нашої зірки. Але що, якби Юпітер знаходився набагато ближче до Сонця, наприклад, на відстані 15 мільйонів кілометрів?

Ще 20 років тому астрономи вважали, що всі планетні системи схожі одна на одну: ближче до зірки знаходяться невеликі кам’янисті планети, а далі від зірки розташовані газові гіганти. Це можна побачити в нашій Сонячній системі, що складається з планет земного типу, тобто Меркурія, Венери, Землі та Марса, а також гігантських планет під назвою Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун.

Юпітер Фото: NASA

Але виявилося, що інші планетні системи часто відрізняються від нашої. Навколо багатьох далеких зірок обертаються газові гіганти, які знаходяться на відстані від своїх зірок, що іноді навіть менша за відстань між Меркурієм і Сонцем. Такі планети називають гарячими Юпітерами, адже вони мають надзвичайно високу температуру.

Гарячий Юпітер. Ілюстрація Фото: SciTechDaily

У Сонячній системі немає гарячого Юпітера, але що, якби він існував? Вважається, що газові гіганти формуються далеко від своїх зірок, а потім можуть переміститися набагато ближче до них. Якби гарячий Юпітер з’явився в Сонячній системі, то, найімовірніше, він би спричинив орбітальний хаос серед невеликих кам’янистих планет.

Це означає, що орбіти внутрішніх планет Сонячної системи могли б змінитися, а Земля могла б відсунутися далі від Сонця або взагалі була б викинута з Сонячної системи. Таким чином, життя на нашій планеті могло б ніколи не виникнути. Якби якимось чином Юпітер перемістився ближче до Сонця тоді, коли на Землі вже виникло життя, то все воно було б знищено.

Добре, що в Сонячній системі немає гарячого Юпітера.

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