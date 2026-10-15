Планети у Чумацькому Шляху належать до двох "родин": відкриття допоможе знайти населені світи

Вчені з’ясували, що між планетними системами та їхніми зірками існує нерозривний зв’язок. Подальша доля планет залежить від того, навколо якої зірки вони утворилися.

Астрономи дослідили 300 добре вивчених планетних систем у нашій галактиці Чумацький Шлях і з’ясували, що всі планети належать до двох різних "родин", які визначають їхню еволюцію та подальшу долю. Це відкриття може допомогти виявити системи, в яких знаходяться потенційно придатні для життя планети, схожі на Землю. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

Вчені з’ясували, що між планетними системами та їхніми зірками існує нерозривний зв’язок. Подальша доля планет залежить від того, навколо якої зірки вони утворилися. Як показує дослідження, у Чумацькому Шляху планетні системи належать до різних "родин".

Перша "сім’я" — це великі планетні системи, загальна маса яких у 2–10 разів перевищує масу Сонячної системи. Планети обертаються навколо зірок, які мають більшу масу, ніж Сонце, і містять більше металів, тобто хімічних елементів, важчих за водень і гелій.

Друга "сім’я" — це більш компактні планетні системи, що мають меншу загальну масу. Планети мають схожі розміри та масу й обертаються навколо зірок, що мають схожі з Сонцем масу та вміст металів. При цьому найчастіше в таких системах планети знаходяться до своєї зірки навіть ближче, ніж Меркурій до Сонця. Це найближча до Сонця планета, і їх розділяє відстань у 58 млн км, що майже в 3 рази менше відстані, яка розділяє Землю та нашу зірку.

Астрономи дослідили 300 добре вивчених планетних систем у нашій галактиці Чумацький Шлях і з"ясували, що всі планети належать до двох різних "родин" Фото: NASA

Планетні системи першої "сім’ї" мають значне відхилення від ідеальної конфігурації, в якій усі планети рухаються навколо своєї зірки по кругових орбітах в одній площині. Це означає, що в минулому в таких системах спостерігалася висока гравітаційна нестабільність, наприклад, масштабні зіткнення і навіть викиди планет із системи. Планетні системи другої "сім’ї" мали спокійніше минуле, і їхня еволюція схожа на історію Сонячної системи.

Вчені з’ясували, що навіть незначні відмінності в умовах формування планет, які безпосередньо залежать від особливостей зірки, можуть повністю змінити подальшу еволюцію планетної системи. Це означає, що характеристики зірки впливають не тільки на процес формування планет, а й визначають їхню подальшу долю.

Це відкриття надає нову інформацію про те, як навколишнє середовище зірки впливає не лише на еволюцію планет, а й на те, чи зберігаються світи, потенційно придатні для виникнення життя. Це відкриття може допомогти виявити системи, в яких знаходяться потенційно придатні для життя планети, схожі на Землю.

Наша Сонячна система належить до другої "сім’ї", але є винятковим випадком у планетарній еволюції, адже містить різноманітні планети. І водночас зовнішні світи нашої системи не мають ідеальної кругової орбіти.

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