Загадочный сигнал пришел из пустого участка космоса: никто не знает, что это такое (фото)

Астрономы обнаружили таинственное излучение, которое выпустил неизвестный объект. Ученые озадачены, ведь он, казалось бы, возник из ниоткуда.

Одни из самых знаменитых изображений космического телескопа Хаббл является снимок Hubble Ultra Deep Field, где видны около 10 000 галактик, которые находятся на расстоянии в миллиарды световых лет от нас. Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб провели исследование участков космоса, запечатленных телескопом Хаббл. Из одного из участков космоса, изображенных на Hubble Ultra Deep Field, пришел загадочный сигнал, но в этом месте астрономы ранее ничего не находили. Это не означает, что это совершенно пустой участок космоса. Там находится какой-то объект, который выдал мощную вспышку света. Этот сигнал и его источник остаются загадкой. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal, пишет ScienceAlert.

Атомы поглощают и выпускают энергию виде света на определенных длинах волн. Очень яркие линии излучения называются эмиссионными линиями. С их помощью можно определить химический состав и другие характеристики астрофизических объектов.

Hubble Ultra Deep Field Фото: NASA

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб с интервалом в 88 дней обнаружили очень яркую эмиссионную линию в ближнем инфракрасном диапазоне света, которая исходит от неизвестного объекта в известном участке космоса. Причем эти линия оказалось одной, что очень странно, ведь не наблюдалось линий другого излучения. Также в этом участке космоса ранее астрономы вообще ничего не наблюдали – там нет никаких астрономических объектов.

Эта линия излучения настолько яркая, что должна была проявиться на более ранних снимках, сделанных телескопом Уэбб. То объект, выпускающий загадочный сигнал, должны были обнаружить раньше. Это значит, что, возможно, раньше там его не было.

Но астрономы не могут определить природу объекта всего по одной эмиссионной линии. Нужны требуются дополнительные данные.

Снимок, полученный телескопом Уэбб, охватывает область, где была обнаружена загадочная эмиссионная линия Фото: NASA

У астрономов есть четыре возможных объяснения источника загадочного излучения из, казалось бы, пустого пространства. Но ни одно из них не подходит идеально.

Это может быть галактика из очень ранней Вселенной. Проблема в том, что такому излучению было бы сложно пройти через нейтральный водород, заполняющий очень ранний космос. Также этот сигнал должны были обнаружить ранее.

Это может быть галактика, которая появилась намного позже. Но сигнал также ранее должны были обнаружить. При этом данный объект должен иметь не одну, а несколько линий излучения.

Это может быть взрыв сверхновой, то есть взрывная смерть массивной звезды. И снова должны быть и другие линии излучения, а их нет.

Это может быть черная дыра, которая разрывает звезду на части во время события приливного разрушения. Такие события могут создавать очень яркую линию излучения, даже если нет других линий. Но доказательств этого события недостаточно.

Поэтому астрономы считают, что это какой-то очень необычный объект, природу которого еще придется определить.

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