У NASA проблема: астронавты на Луне могут случайно ударить током космический корабль

Луна может превратить астронавтов в ходячие высоковольтные конденсаторы. NASA ищет решение проблемы и за это предлагает 150 000 долларов.

NASA объявило конкурс среди партнеров по космической отрасли, направленный на создание технологии, которая поможет защитить астронавтов и критически важное оборудование от разрядов статического электричества на Луне, пишет Space.

Космическое агентство объявило конкурс "Lunar Grounding Challenge" ("Решение проблемы заземления на Луне"), чтобы избежать ситуаций, когда астронавт на Луне может превратиться в ходячий высоковольтный конденсатор. Призовой фонд составляет 150 000 долларов.

NASA собирается высадить первых с 1972 года астронавтов на Луне в 2028 году в рамках миссии "Артемида-4". Моделирование показывает, что на скафандрах астронавтов может накапливаться электрический заряд из-за избытка электронов (отрицательно заряженных частиц) по сравнению с ионами (положительно заряженными частицами) в лунной среде.

Главный риск связан с тем, что, когда астронавт возвращается на космический корабль, то последний будет иметь небольшой положительный заряд, что создаст проблему при приближении к нему отрицательно заряженного астронавта.

Поэтому NASA объявило конкурс среди партнеров по космической отрасли, которые должны предложить технологии, способные предотвратить, например, возникновение электрической дуги, способной повредить скафандр, вызвать возгорание в насыщенной кислородом атмосфере корабля или привести к удару током, что повредит оборудование.

Данная технология должна помочь снять электрический заряд с астронавта перед контактом с космически кораблем. Технология должна работать в условиях экстремальных перепадов температур на поверхности Луны и должна обеспечивать безопасность проведения до четырех выходов астронавтов на поверхность Луны из посадочного модуля.

NASA не указало конкретных сроков готовности этой технологии к использованию астронавтами.

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