Антиматерия убегает из Млечного Пути в межгалактическое пространство: что происходит

Исследование показывает, что наша галактика производит больше антиматерии, чем считалось ранее.

Согласно исследованию, основанному на многолетних наблюдениях в гамма-диапазоне, антиматерия покидает пределы Млечного Пути и уничтожается в газовых облаках уже за пределами нашей галактики. Исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics, предполагает, что Млечный Путь производит в два-три раза больше антиматерии, чем предполагали ученые, пишет Sky at Night Magazine.

С помощью космического телескопа INTEGRAL астрономы обнаружили источники гамма-излучения с энергией 511 килоэлектронвольт. Такое излучение возникает, когда происходит столкновение позитронов и электронов. Позитроны — это аналог электронов, но из антиматерии.

Основную часть этого слабого гамма-излучения, как обнаружили астрономы, исходит из центральных областей Млечного Пути.

Происхождение этого гамма-излучения долгое время оставалось загадкой, поскольку известные источники не могут объяснить наблюдаемое количество позитронов, которые уничтожаются в нашей галактике. Проще говоря это не объясняет количество антиматерии в Млечном Пути, ведь оказалось, что античастиц больше, чем предполагали ученые.

Астрономы считают, что часть позитронов может рождаться внутри Млечного Пути, а затем перемещаться за пределы нашей галактики, где и происходит уничтожение античастиц.

Если это так, то астрономы недооценивали объемы производства антиматерии в Млечном Пути, поскольку ранее учитывались лишь те позитроны, которые уничтожались только внутри нашей галактики.

Но астрономам нужно больше данных для окончательного подтверждения данного предположения. Точный ответ может дать новый гамма-телескоп NASA под названием COSI, запуск которого запланирован на 2027 год. Если подтверждение будет получено, то это может означать, что Млечный Путь гораздо активнее производит антиматерию, чем предполагали астрономы.

Авторы исследования также допускают, что некоторые из источников обнаруженного гамма-излучения могут находиться в других галактиках.

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