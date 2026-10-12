Антиматерія втікає з Чумацького Шляху у міжгалактичний простір: що відбувається

Дослідження показує, що наша галактика виробляє більше антиматерії, ніж вважалося раніше.

Згідно з дослідженням, що ґрунтується на багаторічних спостереженнях у гамма-діапазоні, антиматерія виходить за межі Чумацького Шляху й знищується в газових хмарах уже за межами нашої галактики. Дослідження, опубліковане в журналі Astronomy & Astrophysics, припускає, що Чумацький Шлях виробляє у два-три рази більше антиматерії, ніж припускали вчені, пише Sky at Night Magazine.

За допомогою космічного телескопа INTEGRAL астрономи виявили джерела гамма-випромінювання з енергією 511 кілоелектронвольт. Таке випромінювання виникає під час зіткнення позитронів та електронів. Позитрони — це аналог електронів, але з антиматерії.

Як виявили астрономи, основна частина цього слабкого гамма-випромінювання походить із центральних областей Чумацького Шляху.

Походження цього гамма-випромінювання тривалий час залишалося загадкою, оскільки відомі джерела не можуть пояснити спостережувану кількість позитронів, які знищуються в нашій галактиці. Простіше кажучи, це не пояснює кількість антиматерії в Чумацькому Шляху, адже виявилося, що античастинок більше, ніж припускали вчені.

Астрономи вважають, що частина позитронів може утворюватися всередині Чумацького Шляху, а потім переміщатися за межі нашої галактики, де й відбувається знищення античастинок.

Якщо це так, то астрономи недооцінювали обсяги утворення антиматерії у Чумацькому Шляху, оскільки раніше враховувалися лише ті позитрони, які знищувалися виключно всередині нашої галактики.

Однак астрономам потрібно більше даних для остаточного підтвердження цього припущення. Точну відповідь може дати новий гамма-телескоп NASA під назвою COSI, запуск якого заплановано на 2027 рік. Якщо це підтвердиться, то це може означати, що Чумацький Шлях виробляє антиматерію набагато активніше, ніж припускали астрономи.

Автори дослідження також припускають, що деякі джерела виявленого гамма-випромінювання можуть знаходитися в інших галактиках.

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