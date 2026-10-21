NASA впервые отправляет на Луну суперкомпьютер с искусственным интеллектом (фото)

Луноход FLIP, на борту которого будет находиться уникальный суперкомпьютер, готов к отправке на поверхность Луны в рамках программы NASA “Артемида”.

В конце этого года американская компания Astrolab отправит свой луноход FLIP на южный полюс Луны на борту посадочного модуля Griffin. Миссия называется Griffin-1, и она состоится в рамках программы NASA "Артемида", направленной на создание устойчивого присутствия человека на Луне. На борту лунохода FLIP будет установлен Spaceborne Computer-4 от компании Hewlett Packard Enterprise. Этот суперкомпьютер с искусственным интеллектом разработан специально для работы в условиях космоса, пишет Space.

Впервые в истории на поверхности Луны пройдут испытания работы суперкомпьютера и искусственного интеллекта. Подобные технологии должны обеспечить поддержу будущей базы NASA на южном полюсе Луны и исследований астронавтов.

Впервые в истории на поверхности Луны пройдут испытания работы суперкомпьютера и искусственного интеллекта. Подобные технологии должны обеспечить поддержу будущей базы NASA на южном полюсе Луны и исследований астронавтов Фото: space.com

Spaceborne Computer-4 имеет небольшой вес, он компактный, но в нем отсутствует система охлаждения. Он оснащен 64-битным центральным процессором и графическим процессором. Для охлаждения он будет использовать систему охлаждения лунохода FLIP, а его питание обеспечат батареи и солнечные панели, установленные на колесном аппарате. Кроме того, компьютер оснащен твердотельными накопителями (SSD) для хранения данных.

В конце этого года американская компания Astrolab отправит свой луноход FLIP на южный полюс Луны на борту посадочного модуля Griffin Фото: space.com

Что будут делать суперкомпьютер и искусственный интеллект на Луне? Эта миссия позволит проверить, как компьютер функционирует в экстремальных условиях Луны, где существуют резкие перепады температур, а также в течение двух земных недель длится ночь, когда невозможно получить энергию с помощью солнечных панелей. Компьютер должен пережить несколько лунных ночей и продолжать работать в полуавтономном режиме.

Компьютер также будет выполнять такие задачи, как анализ визуальных данных, полученных в ходе миссии, проведение автономных наблюдений, а также навигацию, картографирование и изучение рельефа Луны.

В рамках миссии планируется испытать возможности искусственного интеллекта, хотя конкретные сферы его применения на Луне пока не уточняются.

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