150-летняя тайна Вестминстерского аббатства раскрыта: кто похоронен в странном саркофаге (фото)

Ученые выяснили, чьи останки покоятся в римском каменном саркофаге, который повторно использовали через 700 лет.

Вестминстерское аббатство – это знаменитая церковь в Лондоне, где происходит коронация монархов Великобритании, а также там их хоронят. Долгое время археологов ставил в тупик каменный саркофаг, обнаруженный во второй половине XIX века в Вестминстерском аббатстве. На его крышке был высечен англосаксонский крест XI века, а на основании — погребальная надпись римской эпохи, которая относится к IV веку. Теперь, спустя 150 лет ученые выяснили, кто был похоронен в этом саркофаге. Статья опубликована в Journal of the British Archaeological Association, пишет Live Science.

Вестминстерское аббатство – это знаменитая церковь в Лондоне, где происходит коронация монархов Великобритании, а также там их хоронят Фото: Википедия

Каменный саркофаг впервые обнаружили в 1869 году. Оказалось, что декор на боковых стенках саркофага выполнен в римском стиле, а латинская надпись гласит: "Памяти Валерия Амандина. Валерий Супервентор и Марцелл установили это для своего отца". В то же время на крышке саркофага был высечен огромный средневековый христианский крест. Это значит, что примерно через 700 лет саркофаг использовали повторно для захоронения важного церковного деятеля.

Долгое время археологов ставил в тупик каменный саркофаг, обнаруженный во второй половине XIX века в Вестминстерском аббатстве Фото: Live Science

В течение почти 150 лет археологи не знали, кто похоронен в этом саркофаге, ведь считалось, что там не сохранились человеческие останки. Но ученые вскрыли каменный гроб и обнаружили хорошо сохранившийся полный скелет.

Археологи выяснили, что умерший был мужчиной ростом около 175 см и умер он в возрасте от 35 до 49 лет. У мужчины обнаружили признаки остеоартрита и следы двух заживших переломов ребер. Анализ костей показал, что мужчина был похоронен в период между 987 и 1052 годами. Ученые предположили, что в саркофаге похоронен скорее всего аббат.

рхеологи выяснили, что умерший был мужчиной ростом около 175 см и умер он в возрасте от 35 до 49 лет Фото: Live Science

Опираясь на даты жизни и периоды служения аббатов Вестминстерского аббатства, археологи выделили несколько вероятных кандидатур, но затем пришли к выводу, что скорее всего в саркофаге похоронен Эльфвиг, который был аббатом Вестминстерского аббатства в 993–1020 годах. То есть в англосаксонский период истории Англии.

И все же остается неясным, почему аббат XI века был похоронен в римском саркофаге IV века, который использовали повторно. Такого раньше археологи не видели, чтобы древний каменный гроб римской эпохи использовали для захоронения через сотни лет.

Возможно, Валерий Амандин, живший в IV веке, был одним из ранних христиан, и возможно, он был важной фигурой в Лондоне, который тогда был одним из городов Римской империи, но о его жизни ничего неизвестно.

Археологи также не знают, откуда взялся этот римский саркофаг. Ученые считают, что изначально саркофаг мог находиться в римском мавзолее, откуда его позже извлекли и перенесли в другое место. Поэтому, возможно, в окрестностях Вестминстерского аббатства находится скрытая римская вилла с прилегающим к ней кладбищем, которую еще нужно обнаружить.

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