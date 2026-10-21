Межзвездная комета 3I/ATLAS принесла вещество из другого мира: выбросила 58 млрд кг (фото)

Новое исследование предполагает, что тепло нашей звезды спровоцировало выброс в космос довольно толстого слоя ядра знаменитой кометы.

С момента открытия межзвездной кометы 3I/ATLAS в июле 2025 года до начала 2026 года астрономы проводили наблюдения за объектом, прибывшим из другой звездной системы. До сих пор астрономы продолжают публиковать результаты своих исследований, ведь 3I/ATLAS – это всего лишь третий обнаруженный в Солнечной системе межзвездный объект. Изучение его природы имеет большое значение для понимания условий, которые существуют в других частях нашей галактики. Новое исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, показывает, что комета 3I/ATLAS потеряла огромную часть массы, а также толстый слой своего ядра, пишет Phys.

Астрономы собрали данные измерений, которые проводились, когда межзвездная комета 3I/ATLAS находилась максимально близко к Солнцу в конце октября 2025 года и после этого периода. Под действием солнечного тепла, как и все известные кометы, 3I/ATLAS также теряла вещество. Астрономы выяснили, каковы эти потери.

Замерзшие вещества из ядра 3I/ATLAS под действием тепла испарялись и образовали газообразное облако, известное как кома кометы. Согласно расчетам ученых, комета потеряла от 18 до 58 миллиардов килограммов вещества. Преимущественно это была вода, диоксид углерода (углекислый газ) и монооксид углерода.

Новое исследование предполагает, что тепло нашей звезды спровоцировало выброс в космос довольно толстого слоя ядра знаменитой кометы Фото: NASA

Ученые также решили выяснить, какой слой ядра кометы был утрачен в результате потери вещества. Астрономы представили ядро кометы в виде сферы с радиусом 1,3 километра и плотностью, характерной для комет Солнечной системы. Они рассчитали, насколько уменьшится радиус ядра при потере такого количества вещества. При этом комета могла терять не только газообразное вещество, но и твердые частицы.

Если массы выброшенных пыли и газа равны, то, согласно модели, ядро кометы уменьшилось на примерно 10 метров. Если же пыли было в четыре раза больше, чем газа, этот показатель достигает примерно 26 метров.

Межзвездная комета 3I/ATLAS доставила в Солнечную систему вещество из другой звездной системы. Но в ходе путешествия по нашей галактике комета подвергалась воздействию высокоэнергетических частиц, которые могли изменить химический состав ее внешних слоев. Поэтому возникает вопрос: действительно ли астрономы получили полное представление о первоначальном составе кометы или нет?

Авторы нового исследования предполагают, что тепло Солнца могло спровоцировать выброс в космос даже тех веществ, которые остались неизменными с момента рождения кометы 3I/ATLAS около 10 миллиардов лет назад.

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