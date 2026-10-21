Самый большой каньон в Солнечной системе меняет Марс: этого не должно происходить (фото)

Ученые выяснили, что гигантская система каньонов на Красной планете продолжает проявлять активность и менять облик Марса даже спустя миллиарды лет после возникновения.

Астрономы получили прямые доказательства того, что землетрясение, зафиксированное посадочным модулем NASA InSight, произошло под Долинами Маринера. Пучиной этого события стало смещение горных пород вдоль разлома глубоко в недрах коры Марса. Открытие показывает, что Долины Маринера являются не "мертвыми", а активными даже спустя миллиарды лет после своего формирования, хотя считалось, что такой активности быть не должно. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет Phys.

Самая большая система каньонов в Солнечной системе, Долины Маринера, находится на Марсе и имеет длину почти 4000 км, ширину – 600 км и глубину – до 9 км.

Ученые изучили сейсмический сигнал, полученный посадочным модулем InSight (прекратил свою работу в 2022 году) в августе 2021 года. Это единственное землетрясение, зафиксированное аппаратом NASA, эпицентр которого находился в западном полушарии Марса.

Землетрясение произошло в районе западной части Долины Маринера, но все эти годы его причина оставалась неясной. На Марсе сейсмический сигнал не обязательно означает разрыв в коре планеты, ведь он может быть вызван падением метеоритов и масштабными оползнями.

Самая большая система каньонов в Солнечной системе, Долины Маринера, находится на Марсе и имеет длину почти 4000 км, ширину – 600 км и глубину – до 9 км Фото: NASA

Ученые изучили сейсмические волны, созданные землетрясением, которые распространялись внутри Марса и достигали аппарата InSight. Ученые пришли к выводу, что ни одно другое явление, кроме разрыва коры не может объяснить этот сейсмический сигнал.

Это землетрясение, как выяснили ученые, было вызвано горизонтальным смещением блоков коры Марса вдоль разлома, расположенного на глубине примерно 20–40 километров под поверхностью западной части Долин Маринера.

Исследование показывает, что на Красной планете, где отсутствует тектоника литосферных плит, как на Земле, структуры, возникшие миллиарды лет назад, могут и сейчас влиять на геологический ландшафт Марса.По словам ученых, не было полной уверенности в том, что разломы коры под гигантской системой каньонов на Марсе остаются активными. Но оказалось, что эта часть планеты точно не "мертвая" в геологическом плане.

Это исследование показывает, что другие планеты, которые считаются геологически неактивными, могут на самом деле иметь такую активность.

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