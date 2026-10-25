Все відбувалося інакше: три з п’яти масових вимирань на Землі були не такими, як вважалося

Модель штучного інтелекту, навчена на мільйонах скам’янілостей, вказує на те, що масові вимирання не були подіями різкого зникнення видів.

Палеонтологи використали модель штучного інтелекту для систематизації палеонтологічних даних і створили найточнішу хронологію доісторичної епохи Землі. Отримані результати ставлять під сумнів загальноприйняту теорію про те, що в історії планети відбулося п’ять масових вимирань, пише IFLScience.

Палеонтологічні дані свідчать про те, що процес вимирання не був рівномірним. Найбільш відомим є вимирання, під час якого величезна кількість видів крейдяного періоду зникла після падіння астероїда 66 млн років тому, зокрема й динозаври. Але наприкінці пермського періоду різке зниження різноманітності, зафіксоване у скам’янілостях, вказує на те, що тоді вимерла ще більша частка видів, що існували. Традиційно виділяють ще три масові вимирання — наприкінці ордовицького, девонського та наприкінці тріасового періодів.

Тепер, завдяки технологіям розпізнавання зображень, які використовуються в моделях штучного інтелекту, було створено модель під назвою OneStrata. Вчені навчили модель на даних про мільйони скам’янілостей, а потім використали її для відтворення хронології змін біорізноманіття Землі протягом сотень мільйонів років із безпрецедентною деталізацією.

Палеонтологи встановлюють факти вимирання, відстежуючи наявність або відсутність видів у осадових гірських породах з інтервалом тривалістю в мільйон років. Якщо вид широко представлений в одному інтервалі, а в більш молодих шарах гірських порід уже не зустрічається, логічно припустити, що він вимер приблизно в той час. Якщо ж в одному й тому ж часовому відрізку зникає безліч видів, можна говорити про масове вимирання.

Вважається, що більшість видів, які зникли під час масового вимирання на межі крейдяного та палеогенового періодів, вимерли менш ніж за рік або два. Вважається, що інші масові вимирання відбувалися протягом 100 000 років або навіть швидше, але скласти хронологію подій з точністю до кількох тисяч років дуже складно. Модель OneStrata змогла це зробити. За її допомогою дослідники змогли визначити часові рамки вимирання 110 000 видів з кроком усього в 1000 років.

Дослідження свідчить, що три з п’яти масових вимирань на Землі були пов’язані з поступовим скороченням біорізноманіття, а не з раптовими катастрофічними подіями, як вважали вчені раніше.

З’ясувалося, що види зникали повільніше, а паралельно з цим з’являлися нові. Це суперечить основній теорії, згідно з якою нові види займали звільнені екологічні ніші лише після того, як процес вимирання повністю припинявся. Це означає, що масові вимирання могли являти собою поступову зміну видів. Можливо, на Землі було менше масових вимирань, ніж вважалося.

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