Все происходило иначе: три из пяти массовых вымираний на Земле были не такими, как считалось

Модель искусственного интеллекта, обученная на миллионах окаменелостей, указывает на то, что массовые вымирания не были событиями резкого исчезновения видов.

Палеонтологи использовали модель искусственного интеллекта для систематизации палеонтологической летописи и создали самую точную хронологию доисторической эпохи Земли. Полученные результаты ставят под сомнение общепринятую теорию о том, что в истории планеты произошло пять массовых вымираний, пишет IFLScience.

Палеонтологические данные свидетельствуют о том, что процесс вымирания не был равномерным. Наиболее известно вымирание, когда огромное количество видов мелового периода исчезло после падения астероида 66 млн лет назад, в то числе и динозавры. Но в конце пермского периода резкое снижение разнообразия, зафиксированное в окаменелостях, указывает на то, что тогда вымерла еще большая доля существовавших видов. Традиционно выделяют еще три массовых вымирания — в конце ордовикского, девонского и в конце триасового периодов.

Теперь, благодаря технологиям распознавания образов, что используются в моделях искусственного интеллекта, была создана модель под названием OneStrata. Ученые обучили модель на данных о миллионах окаменелостях, а затем использовали ее для воссоздания хронологии изменений биоразнообразия Земли на протяжении сотен миллионов лет с беспрецедентной детализацией.

Палеонтологи определяют факты вымирания, отслеживая присутствие или отсутствие видов в осадочных горных породах с интервалом длительностью в миллион лет. Если вид широко представлен в одном интервале, а в более молодых слоях горных пород уже не встречается, логично предположить, что он вымер примерно в то время. Если же в одном и том же временном отрезке исчезает множество видов, можно говорить о массовом вымирании.

Считается, что большинство видов, исчезнувших во время массового вымирания на рубеже мелового и палеогенового периодов вымерли менее чем за год или два. Считается, что другие массовые вымирания происходили в течение 100 000 лет или даже быстрее, но составить хронологию событий с точностью до нескольких тысяч лет очень сложно. Модель OneStrata смогла это сделать. С ее помощью исследователи смогли определить временные рамки вымирания 110 000 видов с шагом всего в 1000 лет.

Исследование предполагает, что три из пяти массовых вымираний на Земле представляли собой постепенное сокращение биоразнообразия, а не внезапные катастрофические события, как считали ученые раньше.

Выяснилось, что виды исчезали медленнее, а параллельно с этим появлялись новые. Это противоречит главной теории, согласно которой новые виды занимали освободившиеся экологические ниши лишь после того, как процесс вымирания полностью прекращался. Это значит, что массовые вымирания могли представлять собой постепенную смену видов. Возможно, на Земле было меньше массовых вымираний, чем считалось.

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