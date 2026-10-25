Их осталось всего 10 особей: самое редкое морское млекопитающее в мире в шаге от вымирания

Ученые опасаются, что ослабление правил рыболовства может стать последним гвоздем в крышку гроба для самого редкого морского млекопитающего в мире.

Вакита — редкое морское млекопитающее, находящееся под наибольшей угрозой исчезновения в мире. По некоторым оценками, в мире осталось не более десяти представителей этого вида. Увы, ситуация может стать еще хуже: недавние изменения в правилах рыболовства в Мексике ставят вид в еще более шаткое положение, пишет IFLScience.

По словам ученых, основной причиной стремительного сокращения численности этих крошечных морских свиней — использование жаберных сетей. Известно, что эти специальные плоские сети используют для вылова рыбы тотоаба, которая пользуется огромным спросом на прибыльном традиционном китайском рынке. Вакиты запутываются в этих сетях и погибают, задыхаясь под водой.

Данные Международной китобойной комиссии свидетельствуют о том, что несмотря на неоднократные предупреждения, звучавшие в течение почти трех десятилетий, вакита все еще балансирует на грани вымирания из-за того, что попадает в жаберные сети. Ранее использование жаберных сетей в Калифорнийском заливе было ограничено, чтобы защитить уязвимый вид, однако на прошлой неделе правительство Мексики объявило о повторном открытии для использования таких сетей обширных участков среды обитания вакиты.

Зоозащитники бьют тревогу: использование жаберных сетей в местах обитания вакиты несовместимо с выживанием вида, не говоря уже о восстановлении популяции. Увы, неэффективное регулирование рыболовства с применением жаберных сетей со стороны Мексики поставило вакиту на грань полного исчезновения.

Отметим, что новые правила открывают для использования жаберных сетей около 86% территории, которая ранее была защищена от этого метода лова. Это подвергает и без того критически малочисленную популяцию еще большему риску.

Помимо расширения зон, где разрешены жаберные сети, создается коридор для прохода судов через территорию, которая ранее были строго запретной. Эта зона была создана при участии ВМС Мексики и оборудована 193 бетонными блоками, призванными физически препятствовать использованию жаберных сетей. Однако теперь вместо того чтобы ужесточить контроль, власти Мексики фактически узаконивают незаконный промысел и ставят под угрозу исчезновения и без того уязвимый вид.

Новые правила, как известно, также разрешат использование жаберных сетей за пределами оставшейся охраняемой зоны — при этом допускается как свободное ныряние, так и использование систем подачи воздуха с поверхности. Кроме того, продлевается разрешенное время для ночного рыболовства.

Отметим, что в 2023 году Международная китобойная комиссия, впервые за свою 70-летнюю историю, выпустила официальное предупреждение об угрозе вымирания вида. Речь шла о вакитах — самых крохотных китообразных на планете.

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