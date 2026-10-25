Постарались люди: одно из последних древних озер превратилось в самую молодую пустыню (видео)

В мире осталось не более двух десятков древних озер, но теперь ученые отмечают, что одно из них человечество недавно превратило в самую молодую пустыню на Земле.

Несмотря на то, что история Земли насчитывает миллиарды лет, большинство озер, которые мы сегодня видим на планете — довольно молодые образования. Однако существуют и гораздо более древние исключения — по словам ученых, на самом деле в мире существует лишь два десятка действительно древних озер, и одно из них мы только что уничтожили, пишет IFLScience.

По словам исследователей Изы Шен и Куна Мартенс, дело в том, что озера по своей сути склонны к "самоубийству", поскольку их котловины постепенно заполняются осадочными породами. В результате большинство из сотен тысяч внутренних водоемов на нашей планете возникли менее 18 000 лет назад.

Большинство озер существуют недолго — они появляются, чтобы вскоре исчезнуть. К примеру, даже Великие озера в Северной Америке, образовавшиеся в результате ледниковой эрозии и скопления талых вод, насчитывают всего около 14 000 лет. Но бывают и исключения — древние озера, которые просуществовали гораздо дольше.

Ученые отмечают, что из примерно 20 древних озер, в США находятся только два — Тахо и Тьюл. Оба они расположены в тектонически активном регионе на западе Соединенных Штатов — на территории Калифорнии или вдоль ее границ. Отмечается, что для того, чтобы озеро просуществовало долго, тектонические процессы вовсе не обязательны: некоторые водоемы возникли в результате падения метеоритов — к ним, например, относится кратер Пингуалуит в Квебеке в Квебеке.

В то же время древние озера представляют особый интерес для биологов, поскольку в них может сохраняться уникальное биоразнообразие. Кроме того, такие озера служат своего рода природными эволюционными лабораториями, существующими миллионы лет.

Считается, что озеро Байкал на юге Сибири — старейшее на Земле, существующее уже около 25 миллионов лет. Этот водоем не только невероятно древний, но также считается и самым глубоким озером в мире, а также содержит около 20% мировых запасов жидкой пресной воды. К тому же, в его глубинах обитают весьма суровые рыбы-каннибалы.

Предыдущие исследования также показали, что около 80% видов растений и животных, обитающих в Байкале, не встречаются больше нигде на Земле. И все же, несмотря на все эти титулы, Байкал не является крупнейшим озером в мире ни по площади поверхности, ни по объему. Это звание принадлежит Каспийскому морю, которое также относится к числу древних озер.

Отметим, что Каспийскому морю стало легче отстаивать титул крупнейшего озера из-за последствий советских ирригационных проектов 1960-х годов, которые "проредили" круг конкурентов. Например, Аральское море — древнее озеро, расположенное между Казахстаном и Узбекистаном, когда-то было четвертым по величине озером в мире. Однако начиная с 1960-х годов, из-за орошения приток воды в озеро сократился. К 1980-м годам оно уже разделилось на две части: Большой Арал и Малый Арал.

Спустя еще несколько десятилетий Большой Арал снова разделился, и сегодня его восточная часть полностью высохла. Затем на его месте возникла самая молодая пустыня в мире, которая получила название Аралкум.

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